Tarih, sanat ve lezzet

Laodikeia ve Tripolis: Tarihin izinde, geleceğe uzanan bir yolculuk

Anadolu’nun binlerce yıllık tarihine ev sahipliği yapan topraklar, arkeolojik açıdan insanlığın geçmişine ışık tutmaya devam ediyor. Denizli’nin tarih kokan iki antik kenti, Laodikeia ve Tripolis, bu mirasın en çarpıcı örneklerinden. Türkiye İş Bankası, ülkemizin arkeolojik varlığının günyüzüne çıkarılması, korunarak dünya mirasına kazandırılması amacıyla biliminsanlarının yürüttüğü uzun soluklu kazı projelerine destek veriyor. Bu defa, Laodikeia antik kentinde Prof. Dr. Celal Şimşek’in, Tripolis antik kentinde ise Prof. Dr. Bahadır Duman’ın liderliğinde yürütülen bilimsel kazı ve araştırmalara beş yıl boyunca katkı sağlanacak.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, konuya ilişkin açıklamasında, kadim uygarlıkların izini sürerek ülkemizin ve dünyanın zengin kültürel mirasına katkı sağlayan arkeolojik çalışmaların önemine dikkat çekiyor. Sözen, İş Sanat aracılığıyla uzun süredir destek verdikleri arkeolojiyi kurumsal sosyal sorumluluk alanlarından biri olarak gördüklerini vurgulayarak şöyle diyor:

“Şu ana kadar Gaziantep’te Zeugma, Antalya’da Patara, İzmir’de Teos, Aydın’da Nysa, Muğla’da Stratonikeia ve Kırşehir-Kaman’daki kazı çalışmalarına katkıda bulunduk. Kazıların yapıldığı antik kentlerdeki gelişmeleri yakından izlerken, ülkemizin dünya mirasına sunduğu ve sunacağı katkıların zenginliğini her seferinde yeniden görüyoruz. Tripolis ve Laodikeia antik kentlerinde Lidyalılar, Frigyalılar, Romalılar ve Bizanslıların binlerce yıllık izlerini görmek mümkün. Köklü bir geçmişin sessiz tanıkları olan ve tiyatrolardan agoralara, sütunlu caddelere birçok anıtsal yapıya ev sahipliği yapan bu kentlerde, önümüzdeki dönemde de arkeolojik mirasımıza dair pek çok yeni bilgi ortaya çıkacağına inanıyoruz.”

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Atatürk Orman Çiftliği’nin 100. yılına özel: Zamanın Ötesinde Bir Vizyon

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Cumhuriyet’in simge yapılarından Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluşunun 100. yılını kutlamak amacıyla kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zeki Kâmil Ülkenli’nin küratörlüğünde ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan Zamanın Ötesinde Bir Vizyon: Atatürk Orman Çiftliği 100 Yaşında | Kâmil & Orgun Ülkenli Arşivlerinden 100. Yıl’a Armağan sergisi, 30 Haziran 2025 tarihine kadar Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’ndeki Mutluluk sergi salonunda ziyaretçilerini ağırlıyor.

“Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi”

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Cumhuriyet’in ilk yıllarının özgün mimarlarından Arif Hikmet Koyunoğlu’nu merkeze alan yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi: Arif Hikmet Koyunoğlu 1893–1982 başlıklı sergi, 19 Haziran’dan itibaren ziyaretçilerini, Koyunoğlu’nun erken 20. yüzyılda çektiği fotoğraflar eşliğinde hem onun çok yönlü yaşam öyküsüne hem de Türkiye’nin modernleşme sürecine tanıklık etmeye davet ediyor.

Sergi, Koyunoğlu’nun Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ndeki öğrencilik günlerinden Erzurum’daki askerlik yıllarına, Yeraltı Fotoğrafhanesi’ndeki çalışmalarından Ankara, İstanbul, Bursa, Nevşehir ve Kırşehir gibi kentlerdeki gözlemlerine uzanan zengin bir görsel arşivi bir araya getiriyor. Şehir manzaraları, mimari detaylar, sokak sahneleri ve insan portreleri, Koyunoğlu’nun vizyoner bakış açısıyla modern Türkiye’nin kültürel hafızasını yansıtıyor.

Mardin Gönül Mutfağı’ndan İskenderun’a gönül köprüsü

Mardin’de, BM Küresel Gıda Kahramanı ve sosyal gastronomi şefi Ebru Baybara Demir tarafından kurulan Mardin Gönül Mutfağı açıldı. Açılışı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un eşi Canan Akkoyun tarafından gerçekleştirilen mutfak, sadece lezzetleriyle değil, sosyal sorumluluk misyonuyla da dikkat çekiyor. Mardin Gönül Mutfağı, gelirlerini 6 Şubat 2023 depreminin ardından İskenderun’da kurulan Gönül Mutfağı Aşevi’ne destek için kullanacak ve yerel kalkınmaya katkıda bulunacak.

Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın kazananları belli oldu

44’üncüsü düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda “Çevre Dostu Yaşam” temasıyla resim çizen çocuklar arasından kazananlar açıklandı. Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesi, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 3 bin 555 minik ressamın katıldığı yarışma, Millî Eğitim Bakanlığı onayıyla gerçekleşti.

Pınar tarafından ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların zihinsel gelişimlerini ve yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmanın jüri değerlendirmesi, Prof. Hayri Esmer başkanlığında, Prof. Mümtaz Sağlam, Hürriyet Gazetesi Yazarı İhsan Yılmaz, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhun Atmış ve Milliyet Gazetesi Yazarı Seray Şahinler Demir’den oluşan seçici kurul tarafından yapıldı. Türkiye’nin 7 bölgesi, Azerbaycan ve K.K.T.C.’den 1 asil, 1 yedek olmak üzere toplam 9 asil ve 9 yedek öğrenci seçildi. Kazananların resimleri, Pınar’ın sosyal medya hesaplarında duyuruldu.

Fethiye’de yerel tatlar, modern yorumlar

Liberty Signa, Türkiye’nin zengin mutfak mirasını Fethiye’nin doğal ve kültürel dokusuyla birleştirerek gastronomi odaklı bir yolculuk sunmayı hedefliyor. Ege’nin güneşinde olgunlaşan yerel malzemeleri ve bölgenin kendine has mutfak kültürünü merkeze alan destinasyon, yerelliği modern bir perspektifle harmanlayan ürünleriyle dikkat çekiyor. Türkiye’nin çok katmanlı lezzet coğrafyasını keşfe davet eden Liberty Signa, aynı zamanda Fethiye’nin doğasını, tarihini ve hikâyelerini sofralara taşımayı amaçlıyor.