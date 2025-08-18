Sanat, müzik ve gastronomide yeni buluşmalar

Bursa’nın lezzet rotası yeniden çiziliyor!

Bursa, tarih kokan çarşıları, bereketli toprakları ve unutulmaz anılarıyla her zaman kalbimin bir köşesinde. Bu güzel şehirde 26-28 Eylül tarihleri arasında Merinos Parkı’nda “Rota Yeniden Oluşturuluyor” temasıyla Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali düzenlenecek. Festival, kentin tescilli lezzetlerini dünyaya tanıtmayı, gastronomi markasını güçlendirmeyi ve yerel üreticileri, şefleri, zanaatkârları destekleyerek bir sevda hikâyesi tadında ekonomik değer yaratmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz hafta etkinliğin lansmanı vardı. Davetli olduğum lansmana maalesef katılamadım. Lansmana katılamasam da anlatılanlar Bursa’ya duyduğum sevgiyi yeniden canlandırdı…

Bir akşam, üç usta, sonsuz lezzet

Bir lezzet sevdalısı olarak gastronomi dünyasının nabzını tutan etkinliklere her zaman bir başka heyecan duyarım. Bodrum’da yaşanan gastronomi şöleni, Gault&Millau Türkiye Turu’nun dördüncü “Signature Dining Experience” etkinliği, damağımda ve ruhumda iz bırakan bir hikâye yazdı. Bu özel gecede, Maçakızı Ayla’da uluslararası gastronomi sahnesinin üç yıldızı bir araya geldi:

Maçakızı Bodrum’un Executive Şefi ve Ayla by Aret Sahakyan Kurucu Ortağı Aret Sahakyan, dünyaca ünlü pastry şefi Antonio Bachour ve La Vie & Taste By Thomas Bühner’in Kurucusu Thomas Bühner.

Contemporary Istanbul’un 20. edisyonu küresel diyalogların merkezi olacak

Uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul’un 20. edisyonu, Focus America programı ile 24 Eylül Ön İzleme ve 25-28 Eylül Genel Ziyaret Günlerinde Tersane İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Fuar, dünyanın dört bir yanından gelen galerilerle küresel bir sanat diyaloğu sunarken, biletler www.biletix.com.tr üzerinden temin edilebilir.

İstanbul Modern’in danışma kurulları yenilendi

İstanbul Modern’in küresel program ve stratejilerine yön veren Uluslararası Danışma Kurulu, farklı coğrafyalardan yeni üyelerin katılımıyla güçlendirildi. Bu yıl İstanbul Bienali’nin açılışıyla eş zamanlı olarak toplanacak kurulda, ilk kez Asya’dan sanat kurumu ve müze yöneticileri de yer alacak.

Yeniden yapılandırılan kurulda; Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Sharjah Sanat Vakfı Başkanı ve Sharjah Bienali Direktörü Hoor Al-Qasimi, M+ Hong Kong Müze Direktörü ve Uluslararası Modern Sanat Müzeleri ve Koleksiyonları Komitesi (CIMAM) Başkanı Suhanya Raffel, Paris’teki Centre Pompidou’nun Başkanı Laurent Le Bon, New York’taki MoMA’nın Direktörü Glenn D. Lowry ve Londra’daki Frieze Masters’ın yaratıcı danışmanı, geçmişte Tate Modern ve Metropolitan Müzesi gibi kurumların güncel sanat programlarına yön veren Sheena Wagstaff yer alıyor.

DasDas yeni sezonda ‘Açık İlişki’ ile sahneye hızlı giriş yapıyor

Anadolu Yakası’nın kültür, sanat ve eğlence merkezlerinden DasDas, yaz boyunca kapılarını açık tutarken yeni tiyatro sezonuna iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 5 Eylül akşamı prömiyerini gerçekleştirecek olan ‘Açık İlişki’ oyunu, Binnur Kaya ve Mert Fırat’ı ilk kez tiyatro sahnesinde bir araya getiriyor. Ünlü ikili, aynı zamanda oyunun uyarlamasını, yönetmenliğini ve tasarımını da birlikte üstleniyor.

80 genç müzisyen Avrupa sahnesine hazırlanıyor

Şef Cem Mansur yönetiminde, 16-22 yaş arası konservatuvar öğrencilerinden seçilen 80 genç müzisyenden oluşan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Sabancı Vakfı’nın ana desteğiyle Sabancı Üniversitesi’nde kampa girerek 2025 konserlerine hazırlanıyor. Orkestra, Hamburg’daki Elbphilharmonie’de Schleswig-Holstein Müzik Festivali’nde sahne alacak, Prag Viyana ve Bratislava’da da çalacak. Genç piyanist İlyun Bürkev’in solist olacağı konserlerde orkestra içinden seçilen yetenekler de parlayacak. Kamp süresince Berlin Filarmoni üyesi Hande Küden ve obua sanatçısı Sezai Kocabıyık gençlerle deneyim paylaşacak.