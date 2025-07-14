Kültürel Hazlar: İstanbul’dan Ayvalık’a, sanattan sofraya

Contemporary Istanbul 20. yılını Tersane İstanbul’da kutlayacak

İstanbul’un uluslararası sanat sahnesindeki en önemli etkinliklerinden biri olan Contemporary Istanbul’un 20. edisyonu 24-28 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da gerçekleştirilecek. Akbank’ın ana partnerliğinde düzenlenecek fuarda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle uluslararası basın, etkinlik boyunca İstanbul’da ağırlanarak şehrin ve Türkiye’nin küresel tanıtımına katkıda bulunulacak.

Contemporary Istanbul’un 20. edisyonu, özel sergilerle de dikkat çekiyor. BMW’nin Art Car koleksiyonu, Alexander Calder’in 50 yıl önceki ilk tasarımı ve Julie Mehretu’nun geçtiğimiz yıl imzasını attığı son aracıyla fuarda sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca, Hamburg’dan UBS Digital Art Museum, Londra’dan Phillips Auction House, Tokyo’dan Mori Art Museum ve Palais de Tokyo, New York’tan Asia Society, Le Castellet’den Sigg Art Foundation ve Sharjah’dan Barjeel Art Foundation gibi müzeler ve sanat kurumları, özel seçkileriyle fuarda yer alacak.

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18. İstanbul Bienali’nin mekânları açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen 18. İstanbul Bienali, 20 Eylül–23 Kasım tarihlerinde kapılarını açıyor. “Üç Ayaklı Kedi” başlığını taşıyan bienal, üç yıla yayılan bir yolculukla sanatı, kenti ve toplumu bir araya getiriyor. İlk ayağında, 40’ın üzerinde sanatçının eserleri Beyoğlu-Karaköy hattında, yürüyüş mesafesindeki sekiz mekânda sergilenecek. Bienal, sabit bir sergi mekânına bağlı kalmadan İstanbul’un çokkatmanlı hikâyelerini sanatla buluşturarak ziyaretçilere bütünlüklü bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Ayvalık’ta klasik müziğin büyüsü: 11. AIMA Müzik Festivali başlıyor

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından, Sabancı Vakfı'nın ana desteğiyle, bu yıl 11.si düzenlenecek olan Ayvalık AIMA Müzik Festivali, 25 Temmuz’da gerçekleştirilecek açılış konseriyle sanatseverleri bir kez daha müziğin büyülü dünyasında buluşturacak. Her yıl klasik müziğin usta isimleri ile genç yeteneklerini bir araya getiren AIMA Müzik Festivali, Ayvalık’ta sanatseverlere ilham veren bir müzik deneyimi sunmayı amaçlıyor. Uluslararası işbirlikleri, usta eğitmenlerin verdiği masterclasslar ve tarihi mekânlarda gerçekleşen konserlerle festival yalnızca bir konser serisi değil; aynı zamanda bir kültür ve eğitim platformu niteliği taşıyor. Festival, 25 Temmuz’da Franz Schubert’in

Türkiye’de nadiren seslendirilen 1824 tarihli “Octet” adlı eseriyle açılacak. Konserde; Ayşegül Kirmanoğlu (klarnet), Okan Akbaş (korno), Seyfi Can Dağlar (fagot), Banu Selin Aşan ve Eylül Umay Taş (keman), Emir Kemancı (viyola), Çağlayan Çetin (viyolonsel) ve Deniz Yurdakul (kontrabas) sahne alacak. Konser, Allianz Türkiye destekçiliğinde, Taksiyarhis Kilisesi Anıt Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Yeryüzünün dönüşen yüzü Borusan Contemporary’de Borusan Contemporary, yeni kültür-sanat sezonuna Kanadalı fotoğraf sanatçısı Edward Burtynsky’nin Dönüşen Yeryüzü başlıklı sergisiyle başlangıç yapıyor. Marcus Schubert küratörlüğünde gerçekleştirilecek sergi, sanatçının 30 yılı aşkın kariyerine ışık tutan kapsamlı bir seçki sunarken, doğanın kırılgan dengelerine dair etkileyici bir görsel anlatı ortaya koyuyor. Eylül ayında Perili Köşk’te açılacak sergi, uygarlığın doğa üzerindeki kalıcı etkilerini Burtynsky’nin geniş kadrajlı, estetik ve düşünsel derinlik taşıyan eserleriyle gözler önüne seriyor.

Genç sosyal bilimcilere destek

Koç Üniversitesi UNESCO Kürsüsü tarafından düzenlenen Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü için 2025 yılı başvuruları açıldı. Toplumsal gelişmeye odaklanan genç araştırmacıları destekleyen ödül, 180 bin TL’lik desteğiyle sosyal ve insani bilimlerde fark yaratmayı hedefliyor.

Koç Üniversitesi UNESCO Kürsüsü’nün, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın bilimsel mirasını yaşatmak amacıyla verdiği İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü, insan odaklı toplumsal ilerlemeyi destekleyen araştırmalara kapı açıyor.

Deniz ürünleri sevenler için Selimpaşa’da özel bir mekân

İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Selimpaşa’daki Sofram Balık Restaurant, 1986 yılında Talat Kankaya tarafından kurulmuş. Bugün, ikinci kuşak işletmeciler Hüseyin ve Kaan Kankaya kardeşlerin liderliğinde, sadece bir balık restoranı olmaktan çok öteye giderek âdeta bir inovasyon merkezine dönüşmüş durumda. Bu bağlamda Sofram için geliştirilen bin 750 reçete bulunuyor. Hüseyin Kankaya “mutfak deliliği” olarak tanımladığı bu yolculuğu, farklılık ve tutku üzerine inşa ettiklerini söylüyor. Sofram’ın temelleri, Talat Kankaya’nın Silivri’de deniz ürünlerine odaklanan ilk restoranı açtığı 1986 yılına uzanıyor. Hüseyin, henüz yedi yaşında mutfağa adım attığında, bulaşıkhanede kasaların üzerine çıkarak tabak yıkayarak başlıyor bu yolculuğa. Kardeşi Kaan ile birlikte babalarının arzusuyla devam eden ikili, her geçen gün Sofram’ı dağarcığına yeni reçeteler ekleyerek sürdürüyor.