Sanat, kültür, hikâye

Pera Müzesi 20. yılında sanatseverleri önemli iki sergiyle buluşturacak

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 20. kuruluş yılını kutladığı 2025 yılında, sanat dünyasında iz bırakan sergilerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sonbahar sezonunu iki güçlü sergiyle açacak müze, sanatın hem toplumsal hem de bireysel bağlamlarını ele alan projelerle ziyaretçilerine ilham vermeyi hedefliyor.

29 sanatçının eserleriyle koleksiyonların yalnızca geçmişi koruma değil, aynı zamanda günümüzün toplumsal ve politik dinamikleriyle güçlü bağlar kurma potansiyelini gözler önüne seriyor. İsveçli sanatçı Åsa Jungnelius’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisi Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize ise cam ve taş gibi malzemelerin etkileşiminden yola çıkarak insan ile madde arasındaki derin ilişkiyi sorguluyor. Her iki sergi de sanatın dönüştürücü gücünü farklı perspektiflerden ele alarak Pera Müzesi’nin 20. yılına damga vuruyor

“Ferhangi Bir Yaşam”ın prömiyeri 5 Eylül’de

ENKA Sanat, tiyatro tarihimizin zengin mirasını gözler önüne sermek ve gelecek nesillere aktarmak üzere yapım sponsorluğunu üstlendiği belgesellere bir yenisini ekliyor: “Ferhangi Bir Yaşam”.

Belgesel, Ferhan Şensoy’un tiyatro anlayışına olduğu kadar karakterine, dünya görüşüne ve yazar kimliğine odaklanıyor. Onu farklı kılan unsurlar, çocukluğundan başlayarak -özellikle Galatasaray Lisesi’nde- şekillenen kişiliği, Fransa ve Kanada deneyimlerinin ardından Türkiye’ye dönüp hayalindeki oyunları sahneye koyması, yepyeni bir üslup geliştirmesi, Nöbetçi Tiyatro ile yeni oyuncular yetiştirmesi, kaleme aldığı oyunlar, kitaplar, sonraki kuşaklarda bıraktığı izler de belgeselin temalarını oluşturuyor.

İş Sanat’a Üç Altın Stevie Ödülü

Stevie Ödülleri’ni kazananlar bu yıl dünya çapında 250’den fazla sektör profesyonelinin puanlamasına göre belirlendi. 78 ülkeden 4 bine yakın adayın çeşitli kategorilerde değerlendirildiği yarışmada İş Sanat, “Etkinlik”, “Yayın” ve “Video Ödülleri” kategorilerinde ödülleri kucakladı.

Ahmet Sucu, daima Ayvalık’ın rüzgârında sevenleriyle

Ahmet Sucu’nun mirası, bugün Özgün Zeytin’in üçüncü kuşağında yaşamaya devam ediyor. Eşi Emine Hanım ve oğulları Halil ile Cem, onun kaliteye olan bağlılığını ve insan odaklı yaklaşımını sürdürüyor. Ayvalık’ın zeytinliklerinde hâlâ onun ektiği tohumlar yeşeriyor; Özgün Zeytin’in her şişe zeytinyağında onun emeği, vizyonu ve sevgisi saklı. Ahmet Bey, sadece bir aile işletmesini değil, bir topluluğun birliğini ve zeytinyağının ruhunu geleceğe taşıyan bir miras bıraktı.

Evet, bu dünyadan bir Ahmet Sucu geçti. Sevgisini, nezaketini ve erdemini miras bıraktı. Aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyorum sevgili dostum. Sucu ailesine bu sonsuz ayrılıkta bir kez daha sabır diliyor, ardından yaptıkları her şey için teşekkür ediyorum. Mekânın cennet olsun sevgili Ahmet Sucu.

Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında sanat ve kültür şöleni

Marmara, Avşa ve Ekinlik Adaları, 31 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek “3 Ada Kültür Sanat Günleri” ile dokuz gün boyunca sanat ve kültürle dolup taşacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) Avrupa Birliği destekli Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında hayata geçirilen Marmara Aks Projesi, üç adanın dokuz farklı yerleşiminde toplam 11 etkinlik sunarak ada kültürlerini merkeze alıyor. Çınarlı, Marmara Merkez, Gündoğdu, Topağaç, Asmalı, Saraylar, Avşa Merkez, Yiğitler ve Ekinlik yerleşimlerinde gerçekleştirilecek etkinlikler, her yaştan katılımcıya hitap eden zengin bir programla sanatseverleri bir araya getirecek.

İstanbul’un kalbinde Türk mutfağının hikâyelerle dolu yorumu

JW Marriott Istanbul Bosphorus Otel’in terasında yer alan Octo restoranda Executive Şef Şafak Erten’in yorumuyla Türkiye’nin yedi bölgesindeki mevsimsel ürünlerden ilham alan bir Türk mutfağı sunuluyor. Erten’in menüsü geleneksel tatları modern dokunuşlarla yansıtırken her bir yemeğin ardındaki hikâye de onu unutulmaz kılıyor.

Hatay, Kuşadası, Gaziantep, Antakya, Hayrabolu, Konya ve Edremit’ten gelen malzemeler tabaklara ruh katıyor. Muğla Menteşe’den üzüm bağlarının arasında üretilen özel bal, Hayrabolu’dan kadın girişimcilerin elinden çıkan kuskus, coğrafi işaretli yeşil mercimek, firik bulguru ve Edremit tahini gibi ürünler, Octo’nun lezzet haritasını oluşturuyor. Şafak Erten, yerel üreticilere ve kadın kooperatiflerine verdiği destekle, mutfağın ötesinde toplumsal bir etki yaratmayı hedefliyor.