Sanatla dolu günler, lezzetle taçlanan anlar

Enka’da rock ve caz rüzgârı

Enka Açıkhava Tiyatrosu, yaz akşamlarını müzikle de taçlandırıyor! Müzikseverlerin alternatif rock ve caz dünyasında buluşacağı 7-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek haftada Adamlar, Şenay Lambaoğlu & Tuluğ Tırpan ve Pinhâni sahne alacak.

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“Ara Güler’in Renkli Anadolusu” Rodos’ta

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli fotoğraf sanatçılarından biri olan Ara Güler’in, Anadolu’nun eşsiz güzelliklerini ve insanlarını renkli karelerle ölümsüzleştirdiği “Ara Güler’in Renkli Anadolu’su” sergisi, 11 Temmuz’da Yunanistan’ın Rodos adasında bulunan Modern Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak. 1957 ve 2003 yılları arasında çekilen 62 renkli fotoğraftan oluşan sergi, Ara Güler’in yalnızca siyah-beyaz fotoğrafçılıkta değil, renkli fotoğrafçılıkta da ne denli usta olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Doğuş Grubu’nun kültür ve sanat alanında uzun soluklu projelere verdiği destek kapsamında, 2016 yılında kurulan Ara Güler Müzesi’nin düzenlediği sergi, sanatçının eserlerini hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda geniş kitlelerle buluşturma misyonunun bir parçası. Ara Güler Müzesi, yurtiçi ve yurtdışındaki sergi, yayın ve iş birlikleriyle, Güler’in sadece bir fotoğrafçı değil, aynı zamanda bir hikâye anlatıcısı ve kültür elçisi olduğunu dünyaya göstermeyi hedefliyor. Bu sergi, müzenin Yunanistan’daki ilk etkinliği olma özelliği taşıyarak, Ara Güler’in sanatını uluslararası bir izleyici kitlesiyle buluşturuyor.

Gülsin Onay, Fas’taki prestijli piyano yarışmasında jüri üyesi

Devlet sanatçısı ve dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, bu yıl 15.’si düzenlenecek HRH Prenses Lalla Meryem Uluslararası Piyano Yarışması’nın jüri üyeleri arasında yer alacak. Fas Kralı VI. Mohammed’in himayelerinde, 24-31 Ekim tarihleri arasında Rabat’ta düzenlenecek yarışma, genç piyanistlere uluslararası müzik sahnesinde parlamaları için bir fırsat sunuyor.

80’i aşkın ülkede sahne almış olan Gülsin Onay, yarışmaya katılımı hakkında, “Genç piyanistlerin olağanüstü yeteneklerine tanıklık etmek beni heyecanlandırıyor. Dünyanın dört bir yanından yetenekleri Fas’ta buluşturuyoruz,” dedi. 1994’ten beri iki yılda bir düzenlenen yarışma, 18.000 €’yu aşan ödüller ve Avrupa ile Fas’taki konser imkânlarıyla genç müzisyenler için önemli bir kariyer basamağı oluşturuyor.

9. Bozcaada Caz Festivali “Bedenlenme” temasıyla geliyor

Paribu’nun ana sponsorluğunda, müzikseverleri ve disiplinler arası toplulukları caz, doğaçlama ve yeni müzikler etrafında buluşturan Bozcaada Caz Festivali, dokuzuncu yılında 5-6-7 Eylül tarihlerinde Bozcaada’da gerçekleşecek.

Festival, bu yıl “Bedenlenme / Embodiment” temasıyla katılımcıları, zihinsel fikirlerin ötesine geçerek eylemlerle anlam bulan bir keşfe davet ediyor. Meltem Şahin’in Bozcaada’ya özgü antik hikâyelerden ilham alan görsel tasarımları, festivalin ruhunu yansıtıyor.

Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali için geri sayım başladı!

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin düzenlediği, Filiz Dağ’ın liderliğindeki Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, dördüncü yılında sinemaseverleri 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da ağırlayacak. Teknoloji, sanat ve yaratıcılığı bir araya getiren festival, bu yıl bir ilke imza atarak ödül törenini meta evrende gerçekleştirecek. Festival, “En İyi Film Senaryosu”, “En İyi Yapay Zekâ Filmi”, “En İyi Kısa Metraj”, “En İyi CGI”, “En İyi Oyuncu”, “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Bilimsel İçerik” gibi yeni ödül kategorileriyle zenginleşiyor. Ulusal ve uluslararası uzun metraj özel gösterimlerin yanı sıra, festivalin detaylı programı 4 Eylül’deki basın toplantısının ardından açıklanacak.

Riva’nın Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ndeki lezzet durağı

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, yeşilin her tonunu barındıran ormanları, temiz havası ve huzurlu atmosferiyle şehirden kaçıp nefes almak isteyenlerin uğrak noktalarından biri. Doğal güzellikleri ve köklü tarihi dokusuyla Mahmut Şevket Paşa hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin gönlünde ayrı bir yer tutuyor. İşte tam da bu pastoral mahallenin kalbinde, Canan ve eşi Hasan’ın işlettiği Tezcan Ev Yemekleri, aile mutfağından doğan yemekleriyle bölgenin incilerinden biri olmaya aday.