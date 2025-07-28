Keyifli anların izinde

22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başlıyor

22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 1-25 Ağustos tarihlerinde Bodrum Kalesi’nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşuyor. Festival, 1 ve 2 Ağustos akşamları saat 21.45’te, İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği Çaykovski’nin ölümsüz eseri “Kuğu Gölü” ile başlayacak. Marius Petipa ve Lev Ivanov’un koreografisine G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy’un modern yorumuyla sahnelenecek eser, lanetli bir prensesin aşk ve kader arasındaki dramatik yolculuğunu zarif bir bale şöleniyle anlatacak. 5 ve 6 Ağustos’ta Moskova Klasik Bale Tiyatrosu, “Uyuyan Güzel” balesiyle sahne alacak. Bolşoy Balesi’nin baş dansçısı Fuad Mamedov’un “Prens Desire” rolüyle yer aldığı bu yapım, Natalia Kasatkina ve Vladimir Vasilöv’ün özgün koreografisiyle izleyicileri büyülü bir masal dünyasına taşıyacak.

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Denizcilik hazineleri Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Türkiye’nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihine ışık tutan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, denizcilik tutkunlarını büyüleyen koleksiyonuyla da dikkat çekiyor. Sadun Boro’nun dünya turuna çıktığı Kısmet Gemisi, dünya turu yapan en küçük Türk teknesi Uzaklar, Şehir Hatları’nın ikonik vapuru Fenerbahçe ve Boğaziçi Gezinti Kayığı’ndan kayıklara, kanolara kadar uzanan geniş bir yelpaze müzede sergileniyor. Rahmi M. Koç’un çocukluktan gelen deniz tutkusunun eseri olan bu koleksiyon, denizcilik tarihine adanmış bir hazine niteliğinde.

12 yaşındaki Elif Naz, Salzburg Mozarteum Üniversitesi’ne ikincilikle kabul edildi

Elif Naz Ertuğrul, Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nin Pre-College programına ikincilik derecesiyle kabul edilerek önemli bir başarıya imza attı. Elif Naz, programın tarihindeki en genç Türk öğrenci olmasının yanı sıra Mozarteum Üniversitesi’nin Piyano Pre-College Bölüm Başkanı ve “üstün yetenekli öğrenciler” sorumlusu Prof. Andreas Weber tarafından kabul edilen ilk Türk piyanist unvanını da taşıyor.

Çeşme Yarımadası’nın Lezzetleri ‘Gastronomi Oscarı’ ile taçlandı

İbrahim Çeçen Vakfı tarafından yayımlanan “Yarımada Yolculuğunda Eskimeyen Lezzetler” kitabı, gastronomi dünyasının en prestijli ödüllerinden Gourmand World Cookbook Awards’da özel ödüle layık görüldü. Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen ve 83 ülkeden yüzlerce yemek kitabının yarıştığı 30. Gourmand Awards töreninde, Çeşme Yarımadası’nın geleneksel mutfak kültürünü tanıtan eser, kültürel ve sanatsal değeriyle dikkat çekti.

Bodrum’da bir lezzet senfonisi

Gault&Millau (gastronomi alanında dünyada en çok bilinen ve takdir edilen iki rehberden biri) Türkiye Turu’nun “Signature Dining Experience” serisinin ikinci durağı Karma Bodrum’da hayat buldu. Üç farklı kültürden gelen şeflerin elinden çıkan tabaklar, misafirleri Anadolu’nun bereketli topraklarından Gürcistan’ın zarif mutfağına, oradan Lübnan’ın baharatlı ruhuna uzanan bir yolculuğa çıkardı. Her lokma, bir hikâyenin parçası; her tabak, bir kültürün yansımasıydı.

Her damakta farklı bir coğrafya: İncili’nin yeni sayfası

İstanbul’un altın siluetiyle sarmaş dolaş olan Haliç kıyısında, Rixos Tersane’nin terasında bir yaz akşamı buluştuk. Türkiye’nin alanındaki en prestijli yayınlarından biri olan İncili Gastronomi Rehberi, yedinci yılına adım atarken, bu özel etkinliğe Onur Kurulu üyesi olarak katılmak benim için gurur vericiydi. O gece yeni projelerin dışında yemekler; düşünceler, hikâyeler ve dostluklar da sofralarda yer buldu.

Turizmde sürekliliğin zarafeti

Bir yerin gerçek değeri, yalnızca güzelliğinde değil, taşıdığı hafızada saklıdır. Mimari değişir, işletmeler el değiştirir, sezonlar geçer… Ama asıl kıymetli olan, bütün bu dönüşümlerin içinde kaybolmadan zamana karşı bir dostluk geliştirebilmiş yerlerdir. Turizmde kalıcılığı sağlayan tam da budur: Bir mekânın sadece bugünü değil, geçmişi temsil edebilmesi ve geleceğe dair umut taşıması…

Yeni menüleri yaz ürünleriyle dolu

Terrazza Italia’da Executive Şef Claudio Chinali’nin yaz aylarına özel hazırladığı yeni menü, İtalyan mutfağının klasik tatlarını modern ve Türk mutfağından ilham alan dokunuşlarla yeniden yorumluyor.

Boğaz’da gün batımından geceye İtalyan mutfağı

İstanbul Boğazı’ndaki Olea Bosphorus & The Bar, İtalyan mutfağının inceliklerini modern bir dokunuşla sunmayı hedefliyor. İsmini Latince “zeytin” anlamındaki “Olea”dan alan restoran, limon sarısı ile zeytin yeşili tonlarındaki ambiyansıyla da dikkat çekiyor.