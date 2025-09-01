Eylüle renk, ruh ve ritim getiren etkinlikler sizi bekliyor

The Nutcracker (Fındıkkıran) balesi Türkiye’ye geliyor

Karlar altındaki sahneler, rengârenk kostümler, görkemli dekorlar ve Çaykovski’nin zamansız müzikleriyle The Nutcracker (Fındıkkıran), 1892’deki prömiyerinden bu yana dünyanın en sevilen klasik bale eserlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Eseri sergileyecek olan köklü tarihiyle Kafkasya’nın en önemli sanat kurumlarından birisi Gürcistan Devlet Balesi, bugüne dek dünyanın dört bir yanında sahne aldı. New York Times tarafından “kusursuz” olarak nitelendirilen topluluk, 2008 yılında Edinburgh Uluslararası Festivali’nde kazandığı Herald Angels Ödülü ile uluslararası başarısını taçlandırdı. 2024’te Londra Coliseum’daki gösterileriyle de büyük yankı uyandıran topluluk, her sahneye çıktığında zarafet ve gücü bir arada sunuyor.

Gösterinin sanat yönetmeni ve koreografı Nina Ananiashvili, Bolşoy Ballet ve American Ballet Theatre’ın eski baş balerini olarak dünya bale tarihine adını yazdırmış bir isim.

17 Ocak 2026’da Zorlu PSM, 18 Ocak 2026’da ise ise ATO Congresium sahnesinde izleyiciyle buluşacak Piu Entertainment organizasyonuyla düzenlenecek etkinliğin biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo’da satışta.

“Müzede Sahne” 4–7 Eylül’de Sakıp Sabancı Müzesi’nde

Gösteri sanatlarının duyular arası geçişkenliğine odaklanan bu yılki Müzede Sahne, bedenin sanata, gündeliğin müzeye, geçmişin geleceğe ve sahnenin seyirciye dokunduğu anlara yoğunlaşıyor. Sahnede yankılanan sözcüklerle, bahçede karşılaşılan performanslarla, fuayedeki sohbetlerle ve atölyelerle yalnızca oyun saatinde değil, günün her anında yeni temas alanları yaratmayı hedefliyor.

Ana sahne programında; sezonun öne çıkan yapımlarından olan geleceğe dair ihtimalleri ironik ve şiirsel bir dille yorumlayan Yarın Belki de, Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülünü alan ve aile içi şiddeti bir kadının hayat hikâyesi üzerinden ele alan Kızlar ve Oğlanlar ve uluslararası prestijiyle öne çıkan L’Addition yer alıyor. İlk kez Avignon Tiyatro Festivali’nde sahnelenen ve festivalin en çok konuşulan yapımları arasında gösterilen L’Addition, komik ve kışkırtıcı diliyle seyircisini güldürürken, rahatsız edici sorularla da yüzleştiriyor.

Akbank Sanat, Beyoğlu’ndan Galata’ya taşınacak

Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimini destekleyen ve sanatın farklı disiplinlerinde uluslararası projelere hayat veren Akbank Sanat, sanat merkezini taşıyor. Merkezin yeni adresi, gerçekleştirilecek mimari renovasyon sürecinin ardından Akbank’a ait olan Galata’daki Karaköy Yeni Han olacak. Titiz bir renovasyon süreciyle yapının sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın korunması ve aynı zamanda modern sanatın ihtiyaçlarını karşılayacak, çağdaş bir mekân yaratılması hedefleniyor. Böylece Akbank Sanat, bu özel mekânda sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Bu süreçte kurum, “Sanat Her Yerde” mottosuyla, farklı mekânlarda sanat faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürecek.

Pekinel Uluslararası Masterclass AKM’de başlıyor

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 6 – 12 Eylül tarihleri arasında “Pekinel Uluslararası Masterclass”a ev sahipliği yapıyor. Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden katılacak kariyerleri süren genç müzisyen adaylarını da bir araya getirecek bu özel kurs, geleceğin yıldızlarını yetiştirmeyi hedefliyor. Kurs kapsamında eğitim verecek isimler, uluslararası alanda tanınmış; önemli orkestralarla çalışmış, saygın üniversitelerde ders vermeye devam eden, aynı zamanda aktif sahne performanslarıyla müzik dünyasında kendilerine özel bir yer edinmiş sanatçılardan oluşuyor. Yetiştirdikleri öğrencilerin yanı sıra kendi sanat yaşamlarıyla da fark yaratan bu eğitmenler, klasik müziğin değişik kategorilerini ve doğaçlama safhalarını farklı boyutlarıyla sahneye taşıyor.

İKSV Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün sahipleri belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin bağışlarıyla hayata geçirilen, 2025 yılı için 600 bin TL olan Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, bugüne kadarki başarılı çalışmalarından dolayı Bahçe Galata ve Arsız Kumpanya’ya verildi.

İKSV, çağdaş tiyatromuzun gelişiminde büyük katkıları bulunan iki usta ismin adına verilen bu ödül aracılığıyla, genç kuşak tiyatro topluluklarını ve sahne sanatları alanında üretim yapan sanatçıları destekleyerek, Türkiye’de bu alanda yeni ve nitelikli yapımların gerçekleşmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yeni Türkü, Yapı Kredi bomontiada sahne alacak

Yapı Kredi bomontiada, Yapı Kredi World sponsorluğunda düzenlediği “World Akustik” konser serisi kapsamında, 6 Eylül Cumartesi akşamı yediden yetmişe tüm dinleyicilerin gönlünde taht kuran Yeni Türkü’yü ağırlayacak. Saat 21.00’de başlayacak konserde, "Bana Bir Masal Anlat Baba, Aşk Yeniden, Sezenler Olmuş ve Telli Telli" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Yeni Türkü, klasikleşmiş parçalarının yanı sıra yeni şarkılarıyla da World Akustik sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

Deniz tâcı’ndan kuzu simit’e mevsimsel bir şölen

Eski Park Otel’in ruhundan ilham alan Izaka Terrace konuklarını Executive Şef Serhat Eliçora’nın yaz menüsü ile ağırlıyor. Sekiz aşamalı tadım menüsü, sadece damaklara değil, hayallere de hitap etmeyi hedefliyor.

Şef Eliçora’nın mutfak anlayışında en çok öne çıkan kavramlardan biri, yerel üreticiye destek. Menünün yılda iki kez, mevsimlere göre değişmesi bu vizyonun bir sonucu.

Serhat Şef, mutfağa bakışını şu sözlerle özetliyor: “Her şef gibi benim de esinlendiğim oluyor, ama kesinlikle kopyacı değilimdir. Yaptığım her şey bana has ve benim tarzıma uygundur.”

