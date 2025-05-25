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“Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi”

Arif Hikmet Koyunoğlu’nun 20. yüzyıl başında çektiği fotoğraflarla Cumhuriyet’in ilk yıllarına ışık tutan sergi, 19 Haziran’dan itibaren İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde ziyarete açılıyor.

Haber Merkezi
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“Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi”
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Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Cumhuriyet’in ilk yıllarının özgün mimarlarından Arif Hikmet Koyunoğlu’nu merkeze alan yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi: Arif Hikmet Koyunoğlu 1893–1982 başlıklı sergi, 19 Haziran’dan itibaren ziyaretçilerini, Koyunoğlu’nun erken 20. yüzyılda çektiği fotoğraflar eşliğinde hem onun çok yönlü yaşam öyküsüne hem de Türkiye’nin modernleşme sürecine tanıklık etmeye davet ediyor.

Sergi, Koyunoğlu’nun Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ndeki öğrencilik günlerinden Erzurum’daki askerlik yıllarına, Yeraltı Fotoğrafhanesi’ndeki çalışmalarından Ankara, İstanbul, Bursa, Nevşehir ve Kırşehir gibi kentlerdeki gözlemlerine uzanan zengin bir görsel arşivi bir araya getiriyor. Şehir manzaraları, mimari detaylar, sokak sahneleri ve insan portreleri, Koyunoğlu’nun vizyoner bakış açısıyla modern Türkiye’nin kültürel hafızasını yansıtıyor.

Anıtsal yapıların mimarı

Osmanlı’nın son dönemlerinden genç Cumhuriyet’e uzanan bir hayatın izlerini süren Koyunoğlu, Ankara’daki Türk Ocağı binası ve Etnografya Müzesi gibi anıtsal yapıların mimarı olarak tanınıyor. Ancak onun hikâyesi mimarlıkla sınırlı değil. Nakkaşlıktan nakliyeciliğe 30’u aşkın meslekte çalışan, Balkanlar’dan Anadolu’ya geniş coğrafyalarda dolaşan ve fotoğraf makinesiyle imparatorluğun çözülüşünü, yeni rejimin doğuşunu belgeleyen Koyunoğlu, âdeta bir modern zamanlar seyyahı.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Arif Hikmet Koyunoğlu Fotoğraf Koleksiyonu’ndan derlenen bu sergi, onun arşivini ilk kez kapsamlı bir şekilde kamuoyuyla buluşturacak. Fotoğraflar, yalnızca bir mimarın merak dolu dünyasını değil, bir toplumun dönüşümüne dair güçlü anlatıları da gözler önüne serecek.

Sergi, 19 Haziran’dan itibaren İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Galerisi’nde ziyaret edilebilecek. Koyunoğlu’nun fotoğraf koleksiyonuna dijital olarak katalog.iae.org.tr adresinden erişebilirsiniz.

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