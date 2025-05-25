Mardin Gönül Mutfağı’ndan İskenderun’a gönül köprüsü

Mardin’de, BM Küresel Gıda Kahramanı ve sosyal gastronomi şefi Ebru Baybara Demir tarafından kurulan Mardin Gönül Mutfağı açıldı. Açılışı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un eşi Canan Akkoyun tarafından gerçekleştirilen mutfak, sadece lezzetleriyle değil, sosyal sorumluluk misyonuyla da dikkat çekiyor. Mardin Gönül Mutfağı, gelirlerini 6 Şubat 2023 depreminin ardından İskenderun’da kurulan Gönül Mutfağı Aşevi’ne destek için kullanacak ve yerel kalkınmaya katkıda bulunacak.

Dayanışma sofrası

İskenderun’daki Gönül Mutfağı Aşevi, iki yıldır sıcak yemek dağıtımından okul kahvaltılarına, erzak yardımlarından narenciye bahçelerinde hasada kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. 4 binden fazla yerli ve yabancı gönüllünün desteğiyle 30 milyon kap sıcak yemek dağıtan aşevi, şimdi “Geleceğin Sofralarını Kuruyor” projesiyle çocuklara odaklanıyor. Proje, İskenderun’daki ilköğretim okullarında yemekhanelerin tefrişini ve öğrencilere sıcak yemek dağıtımını kapsıyor. Hâlihazırda 12 okulda 3 bin 300 öğrenciye ulaşan proje, Mardin Gönül Mutfağı’nın katkılarıyla gelecek eğitim yılında 35 okula ve 15 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Çocuklar için sürekli destek

2023 yılında gastronomi dünyasının Nobel’i sayılan Basque Culinary World Prize’ı kazanan Şef Ebru Baybara Demir, ödül fonunu İskenderun’daki Gönül Mutfağı Aşevi’ne aktarmıştı. Mardin Gönül Mutfağı’nın açılışında konuşan Demir, “Bu restoran, sadece bir işletme değil, Mardin’den İskenderun’a kurulan bir gönül köprüsüdür” diye konuştu.