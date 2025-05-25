Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın kazananları belli oldu

44’üncüsü düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda “Çevre Dostu Yaşam” temasıyla resim çizen çocuklar arasından kazananlar açıklandı. Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesi, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 3 bin 555 minik ressamın katıldığı yarışma, Millî Eğitim Bakanlığı onayıyla gerçekleşti.

Pınar tarafından ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların zihinsel gelişimlerini ve yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmanın jüri değerlendirmesi, Prof. Hayri Esmer başkanlığında, Prof. Mümtaz Sağlam, Hürriyet Gazetesi Yazarı İhsan Yılmaz, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhun Atmış ve Milliyet Gazetesi Yazarı Seray Şahinler Demir’den oluşan seçici kurul tarafından yapıldı. Türkiye’nin 7 bölgesi, Azerbaycan ve K.K.T.C.’den 1 asil, 1 yedek olmak üzere toplam 9 asil ve 9 yedek öğrenci seçildi. Kazananların resimleri, Pınar’ın sosyal medya hesaplarında duyuruldu.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı

“Çocukların çevre bilinci”

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, 44 yıldır çocukların sanatsal yeteneklerini ve yaratıcılıklarını desteklemek için yarışmayı düzenlediklerini belirtti. Bu yılki “Çevre Dostu Yaşam” temasıyla, çocukların sürdürülebilir bir dünya için hayal güçlerini nasıl kullandıklarını görmeyi hedeflediklerini ifade eden Yiğitbaşı, “Çocuklara doğa sevgisini aşılamak ve çevre bilincini güçlendirmek, yaşanabilir bir gelecek için en önemli adımlardan biri. Gelecek yıllarda da bu vizyonla çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.