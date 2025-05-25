Fethiye’de yerel tatlar, modern yorumlar

Liberty Signa, Türkiye’nin zengin mutfak mirasını Fethiye’nin doğal ve kültürel dokusuyla birleştirerek gastronomi odaklı bir yolculuk sunmayı hedefliyor. Ege’nin güneşinde olgunlaşan yerel malzemeleri ve bölgenin kendine has mutfak kültürünü merkeze alan destinasyon, yerelliği modern bir perspektifle harmanlayan ürünleriyle dikkat çekiyor. Türkiye’nin çok katmanlı lezzet coğrafyasını keşfe davet eden Liberty Signa, aynı zamanda Fethiye’nin doğasını, tarihini ve hikâyelerini sofralara taşımayı amaçlıyor.

Ege’nin tatlarına evrensel dokunuş

Liberty Signa’nın restoranları, Ege’nin karakteristik tatlarını evrensel bir bakış açısıyla buluşturuyor. Menüler, yerel kimliği korurken farklı mutfak kültürlerinden ilham alıyor. Tatre, Türk mutfağını modern yorumlarla sunarken, Okeanos Ege’nin taze deniz ürünlerini öne çıkarıyor. Miyabi ise Uzak Doğu’nun incelikli tatlarını Fethiye’ye taşıyor. Özenle hazırlanan tabaklar, paylaşım sofraları ve malzemenin doğallığını vurgulayan sunumlar ile yemek yemenin bir keşif sürecine çevrilmesi hedefleniyor. Şeflerin rehberliğinde düzenlenen etkinliklerde misafirler, Ege’den Anadolu’ya, Akdeniz’den Asya’ya uzanan bir lezzet yolculuğuna çıkıyor. Bu etkinlikler, tabağın ardındaki hikâyeleri ortaya koyarak yemeği bir anlatıya dönüştürmeyi amaçlıyor.

Executive Chef Ömer Canbay, Liberty Hospitality Group Pazarlama Direktörü Serap Garipoğlu Akın, Liberty Signa Genel Müdürü Tamer Dolanay (soldan)

Yerel malzemeler

Liberty Signa’nın mutfak anlayışı, “yerellik” kavramını coğrafi bir sınırdan çıkarıp bir yaşam biçimine dönüştürüyor. Fethiye’ye özgü devetabanı, labada, ebegümeci, kazayağı, gışıyak, turp otu gibi yerel otlar; zeytinyağlılardan mezeler, modern tabak sunumlarından yaratıcı füzyonlara kadar farklı formlarda yeniden yorumlanıyor. Zeytinyağından taze otlara, peynirden deniz ürünlerine kadar her ürün, mevsiminde ve yerel üreticilerden temin ediliyor.

Gastronominin ötesinde, Liberty Signa kültürel mirası da sahiplenmeyi hedefliyor. Fethiye’nin Üzümlü Köyü’nde el dokuması “dastar” geleneğini sürdüren Dastarhane ile iş birliği yaparak, bu kumaşın modern tasarımlarla buluşmasını sağlıyor.

Bilinçli seyahatin yeni dili

Liberty Signa Genel Müdürü Tamer Dolanay, gastronomiyi bir lezzet deneyiminden fazlası olarak tanımlıyor: “Gastronomi, kültür, coğrafya, üretici ve zamanı bir araya getiren bir dil. Biz bu dili misafirlerimizle birlikte konuşuyor, hikâyeyi birlikte yazıyoruz.” Dolanay, gastronomi turizminin artık yalnızca bir lüks olmadığını, bilinçli seyahatin temel bir unsuru haline geldiğini belirtiyor. Yerel üreticilere, doğal kaynaklara ve sürdürülebilir mutfaklara odaklanmanın, modern turizmin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguluyor.

Executive Chef Ömer Canbay, mutfak yaklaşımını şu sözlerle ifade ediyor:

“Her tabak bir hikâye anlatır. Yerel malzemelerle geleneksel tarifleri modern dokunuşlarla buluşturmak, geçmişe saygı gösterirken geleceğe ilham vermektir.”