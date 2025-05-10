Emeklilikte aylık bağlama oranı değişiyor! Teklif TBMM’ye sunuldu!

Emekliliği bekleyen milyonlarca kişinin beklediği aylık bağlama oranı ile ilgili değişikliği öngören teklif Meclis'e sunuldu.

Aylık bağlama oranında değişiklik yolda

NTV'nin haberine göre, mevcutta yüzde 2 olarak uygulanan aylık bağlanma oranının kanun değişikliğiyle yüzde 3'e çıkarılması talep edildi.

Böylece her yıl için 2 puan artan aylık bağlanma oranı 3 puan artmış olacak.

Emekli maaşları artacak

Başka bir deyişle 25 yıl fiili hizmette bulunmuş bir kişi emekli olmak istediğinde alacağı aylık bağlanma oranı yüzde 50'den yüzde 75'e çıkacak. Böylece emekli maaşı da yeni aylık bağlanma oranına göre artacak.

Fazla süre aylık bağlama oranını yükseltiyor

5510 sayılı kanunun emekli aylığı bağlanmasını düzenleyen 29'uncu maddesinde aylık bağlama oranı her yıl için yüzde 2 olarak uygulanıyor.

Bu oranla 25 tam yıl çalışan sigortalıya yüzde 50 oranında aylık bağlanmasını ifade ediyor. Bu durum 25 yıl çalışmış kişinin prime esas kazancının yarısını emekli aylığı olarak almasına neden oluyor. 25 yılın altında çalışanlarda ise bu oran daha da düşük seviyede gerçekleşiyor.

İlgili kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.