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Bursa kestane şekeri ve İpsala pirinci Avrupa Birliği'nde tescil yolunda

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin AB tescil başvurusunun uygun bulunduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
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Bursa kestane şekeri ve İpsala pirinci Avrupa Birliği'nde tescil yolunda
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Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından tescil başvurusunun uygun bulunduğunu bildirdi.

Durak, sosyal medya hesabından, Türk ürünlerinin AB'deki tescil süreçlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

AB'de tescilli 36 coğrafi işaretimiz bulunuyor

AB Komisyonu tarafından tescil başvurusu uygun bulunan Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığını belirten Durak, şunları kaydetti:

"Bu ürünler, üç aylık itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından tescillenecek. AB'de tescilli 36 coğrafi işaretimiz bulunuyor, yeni tescillerle bu sayıyı artırmak ve coğrafi işaretlerimizi uluslararası ölçekte markalaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı olsun."

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