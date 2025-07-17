Tahmini emekli maaşı tutarları e-Devlet'e yüklendi

Haziran ayı enflasyonu ile birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 16,67'lik zam kesinleşmişti.

Emekliye yapılan zamla beraber, henüz emekli olmamış, çalışanların ve 3600 prim gününü doldurmuş kişilerin tahmini maaşları e-Devlet'e yüklendi.

Çalışanlar alacakları muhtemel emekli maaşını sistemde görebiliyor.

Tahmini emekli maaşlarına nereden bakılır?

e-Devlet'e yüklenen muhtemel emekli maaşlarını görmek için e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" yazılarak sonuç görülebiliyor.