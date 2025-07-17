TCMB'nin rezervleri 166 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri geçen hafta 2 milyar 323 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB'nin yayınladığı verilere göre, bir önceki hafta 57 milyar 468 milyon dolar olan rezervler geçen hafta 59 milyar 791 milyon dolara çıktı.

Aynı hafta resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre %1,1 artarak 166,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre %2,5 artarak 73,8 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları %0,1 artarak 84,7 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,4 azalarak 7,7 milyar ABD doları oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre %0,8 azalarak 121,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre %1,5 azalarak 61,8 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre %0,1 azalarak 59,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları seviyesinde oldu.