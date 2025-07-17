İş Bankası "Fona Anında Nakit" ürününü hizmete sundu

Yatırımcıların acil nakit ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlayan Fona Anında Nakit kredi çözümünün, fon satış sürecinde esneklik ve hız sağlaması hedefleniyor.

Kullanılmak istenen tutar anında hesaba geçiyor

Yatırım fonu satış talimatının verilmesi sırasında veya sonrasında işlem gerçekleşme gününe kadar İşCep üzerinden Fona Anında Nakit talebi iletilebiliyor ve müşterinin onayıyla kullanılmak istenen tutar anında hesaba geçiyor. Bu süreçte kredi olarak kullanılan miktar, fon satışından gelen tutar ile otomatik olarak kapatılıyor.

Bu üründen, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören ve kurucusu İş Portföy olan ileri valörlü ve TL para birimindeki fonların sahipleri yararlanabiliyor.