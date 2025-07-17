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ABD'de işsizlik sigortası başvuruları geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı'nınverilere göre işsizlik sigortası başvuruları 12 Temmuz'da sona eren haftada 7.000 azalarak 221.000'e geriledi ve üst üste beşinci haftalık düşüşü kaydederek Nisan ortasından bu yana en düşük seviyeye indi.

Haber Merkezi
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ABD'de işsizlik sigortası başvuruları geriledi
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Ekonomistler bu rakamın 234.000'e yükseleceğini tahmin ediyordu. Bir önceki haftanın rakamı 1.000 artışla 228.000'e revize edildi.

Daha istikrarlı bir gösterge olarak kabul edilen dört haftalık hareketli ortalama ise 6.250 düşerek 229.500'e geriledi, ancak yılın başlarına kıyasla yüksek kalmaya devam etti. Şu anda Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesinde.

Sigortalı işsizlik oranı 5 Temmuz'da sona eren haftada %1,3'te sabit kaldı. Devam eden başvurular, bir önceki haftanın verilerinde yapılan aşağı yönlü revizyonun ardından 2.000 kişi artarak 1 milyon 956 milyona yükseldi. Devam eden başvurular için dört haftalık ortalama 1 milyon 957 bine yükselerek 2021 sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Haftalık başvurulardaki düşüş, daha geniş ekonomik soğuma işaretlerine ve Fed'in faiz oranları konusundaki yoluna ilişkin belirsizliğe rağmen işgücü piyasasının gücünün devam ettiğini gösteriyor.

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