Emekliye ek zam için geri sayım: Gözler kabine toplantısına çevrildi... İşte en düşük emekli aylığı

Emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 olurken, memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zam aldı. SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında toplu sözleşme nedeniyle 11-12 puanlık bir zam farkı oluştu. Bağ-Kur'lular için refah payı başta olmak üzere seyyanen zam ve kademli zam formüllerinin gündeme geldiği belirtiliyor.

Sabah'ın haberine göre, emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için teknik ve bütçe çalışmaları devam ediyor. Hükümet, bütçe disiplini, ücret artışı-enflasyon artışı gibi tüm ekonomik göstergeleri beraber değerlendirerek çalışmayı kabine toplantısına getirmeyi planlıyor.

Kabine toplantısı ne zaman?

2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda emekli kök maaşları için refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam formülleri masaya yatırılacak. Kabine toplantısının önümüzdeki hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada kanun teklifi hazırlandıktan sonra Meclis'e sunulacak. En düşük emekli maaşı için 11-11 bin 500 TL rakamları masada bulunuyor.

Emekliye ek zam ne zaman?

Emekli aylıklarına enflasyon verisi dışında yapılacak zam için yasal değişiklik gerekiyor. Yapılacak yasal değişikliğin 16 Ocak’tan sonra TBMM’ye sevk edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda ocak ayı içinde zam oranının netleşmesi, emekli aylıklarının daha öncesinde verilmesi durumunda ise sonradan aradaki farkın hesaplara aktarılması öngörülüyor.