Emekliye Temmuz'da ne kadar zam yapılacak? Dikkat çeken refah artışı açıklaması

Emeklilerin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi. 4 aylık enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre, emekliler yüzde 18.70 zammı şimdiden cebine koydu. Mayıs ve Haziran ayının enflasyon rakamlarıyla zam oranı da netleşmiş olacak.

Emeklilere ne kadar zam yapılacak?

Beklenti anketlerine göre Temmuz ayında emekliye yüzde 25 zam yapılacak. Ancak emekli zammına ilave olarak refah artışı yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

Yüzde 5'lik refah artışı gündemde

Emekli zammıyla ilgili yeni bir açıklama da Yeminli Mali Müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram'dan geldi. Milliyet'e konuşan Bayram, yüzde 25'lik zamma yüzde 5'lik bir refah payı eklenmesiyle zammın yüzde 30'a çıkabileceğini vurguladı.

Bayram, emekli zammıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alacaklar. İlk 6 ayı değerlendirecek olursak yüzde 25 civarında bir enflasyon farkı oluşacağını değerlendiriyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25’lik bir zam alacaklardır. Buna yüzde 5’lik bir refah payı yapılacağını, toplamda yüzde 30 oranında zam yapılacağını değerlendiriyorum.

Memur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

Memur emeklilerine ise yüzde 20 oranında zam yapılacağını değerlendiriyoruz. Ancak memur maaşları değil de memur emeklilerinin maaşları SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranına tamamlanabilir. Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması ile birlikte zamlar eşitlenebilir."