Endüstriyel suyu yüzde 100 dönüştüren fabrika

L’Oréal Türkiye’den ülkemizde yaşanan kuraklık tehdidine karşı somut ve güçlü bir adım geldi. “Gelecek için L’Oréal” sürdürülebilirlik programı kapsamında farklı projeleri hayata geçiren L’Oréal Türkiye, “Sürdürülebilirlik devrimi” ile çevre, iklim ve toplumlar üzerinde olumlu etki yaratmayı hedefliyor.

Şirket, İstanbul Üretim Tesisi’ni “Suyu Geri Dönüştüren Su Dostu Fabrika”ya dönüştürüyor. Tüm dünyada yaşanan iklim değişikliklerine bağlı olarak su tasarrufu konusunda acil olarak harekete geçilmesinin önemini savunan L’Oréal Türkiye, 2,5 yıl süren ve 14 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen bu dönüşümle İstanbul Üretim Tesisi’nde endüstriyel suyun yüzde 100’ünü geri dönüştürerek tekrar kullanacak.

L’Oréal Türkiye, toplam 40 fabrikası bulunan L’Oréal Grup’un suyu geri dönüştüren su dostu fabrikaya dönüşümü tamamlanan 7. ülkesi oldu. Meksika, İspanya, Rusya, İtalya, Belçika, Çin ve son olarak Türkiye’den sonra L’Oréal Grup fabrikalarının yüzde 100’ü, 2030 yılına kadar suyu geri dönüştüren su dostu fabrika haline getirilecek.

“Dünyayı Harekete Geçiren Güzelliği Yaratmak” vizyonunu gerçekleştirmek üzere var güçleriyle çalıştıklarının altını çizen L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, konu hakkında şu bilgileri veriyor: “L’Oréal Türkiye olarak, yaptığımız çalışmalarla ‘Gelecek için L’Oréal’ global sürdürülebilirlik programımızın hedeflerine ulaşılmasına çok büyük katkı sağlıyoruz. Türkiye’de büyük bir özveriyle hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilirlik Devrimimiz ile su tasarrufu başta olmak üzere mümkün olan her alanda projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu yılın hemen başında, Türkiye’de güzellik sektöründe bir ilk olarak hayata geçireceğimiz suyu geri dönüştüren su dostu fabrikamızda, kullandığımız endüstriyel suyun tamamını tekrar kullanarak, ülkemizde karşı karşıya olduğumuz kuraklık tehdidine karşı her yıl 10 milyon litre su tasarrufu sağlayacağız.”

53 bin İstanbullu’nun 1 günlük su tüketimine eşdeğer

Her yıl 10 milyon litre, yaklaşık 53 bin İstanbullu’nun 1 günlük su tüketimine eşdeğer su tasarrufu sağlayacak.

L’Oréal Türkiye bu somut adım ile Türkiye’deki farklı sektörlere örnek teşkil etmeyi, su döngüsü çözümleri konusunda farkındalığın artmasına katkı sağlamayı ve diğer şirketlerin de kendi su dostu fabrikalarını kurmasının yolunun açılmasını hedefliyor. L’Oréal Türkiye, 2,5 yıl süren “Suyu Geri Dönüştüren Su Dostu Fabrika”ya dönüşüm sürecindeki tüm tecrübelerini sürdürülebilir yatırımlar yapmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek isteyen tüm şirketlerle paylaşmayı da taahhüt ediyor.

■ Pazardan hızlı büyüyor

L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen 2022 yılı kozmetik pazarını şöyle değerlendiriyor: “L’Oréal Türkiye 2022’de pazarın 1.5-2 kat üzerinde büyüme hedefine ulaştı. Pazar payı yüzde 20’lere yaklaşırken, bulunduğu kategorilerdeki pazar payı ise yüzde 25’e ulaşmış durumda. 2023’de pazarın hem adette hem ciroda dinamik büyümesine devam edeceğini öngörüyoruz. L’Oréal Türkiye olarak, bu yıl pazarın 1,5-2 katı kadar büyümeyi hedefliyoruz.”

■ Su tasarrufunda teknoloji gücü

Su tasarrufu konusunda acilen harekete geçilmesi amacıyla teknolojiden faydalanan L’Oréal Grup, çevresel yenilik şirketi Gjosa iş birliğiyle yüzde 69’a kadar su tasarrufu sağlayan Water Saver duş başlığını geliştirdi. Giderek artan global su kıtlığına somut bir yanıt vermek için üretilen bu duş başlığı, güzellik kategorisinde Time Best Inventions 2021 ödülüne layık görülen ürünler arasında yer alıyor. Water Saver başlığı ile saçtaki şampuanı arındırmak için 7 litre yerine sadece 2,74 litre su kullanmak yeterli oluyor. 100 bin kuaförün L’Oréal Gjosa teknolojisini kullanması halinde 6,8 milyar litreye kadar su tasarrufu sağlanabiliyor.