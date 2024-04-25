Beyaz Saray’dan Erdoğan açıklaması

9 Mayıs'ta gerçekleşeceği iddia edilen ziyarette, iki liderin Beyaz Saray'da bir araya geleceği öne sürülmüştü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Joe Biden ile New York'a giderken uçakta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk basını tarafından duyurulan Beyaz Saray ziyaretiyle ilgili program soruldu. VOA Türkçe'de yer alan habere göre Kirby, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir araya gelmişlerdi.