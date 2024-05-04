Baykar'dan çalışanlarına ikramiye

Baykar'da birim sorumlusu olarak çalışan Samet Yurtsever, sosyal medya hesabından şirketin kendilerini hitaben yazdığı mektubu paylaştı.

Mektupta, Baykar'ın firma olarak hedeflerinden bahsedilmesinin ardından "Firmamızın kazancının bir kısmını, altı yılın üzerinde bu yolda emek vermiş veya birimlerimizde sorumlu olarak görev yapan, omuz omuza yol yürüdüğümüz siz kıymetli çalışma arkadaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadesine yer verildi.

"DAVA ARKADAŞI OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ"

Mektupta çalışanlara emekleri ve kararlı duruşları için teşekkür edilirken, "Sizlerle dava arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz" dendi.

Mektuba şöyle devam edildi: "Yıllardır omuz omuza çalıştığımız müessesemizin sahibi ve emektarları sizlersiniz. İyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşımız olmuşsunuz… Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Desteğiniz, yol arkadaşlığınız için en kalbi duygularımızla selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz."

Bazı haberlerde çalışanlara ödenen ikramiyenin 18 maaşa denk geldiği de belirtildi.