Selçuk Bayraktar Türkiye'nin ilk yapay zeka dil modeli T3 AI'LE'yi duyurdu

Microsoft, Google ve OpenAI gibi devlerin yapay zeka konusundaki çalışmaları devam ederken Türkiye için önemli bi adımda Baykar'dan geldi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yakın zamanda resmi X (Twitter) hesabından Türkiye’nin büyük dil modeli T3Ai’le’yi tanıttı.

Türkiye'nin yapay zeka dil modeli: T3AI'LE

Kendine ait bir sosyal medya hesabı da olan bu dil modeli, Türkçe için özel tasarlandı.

Sosyal medya hesaplarında belirtildiği üzere bu büyük dil modelinin gelişimine herkes gönüllü olarak katkı sağlayabilir ve destek verebilir.

Selçuk Bayraktar'ın yapmış olduğu açıklama şu şekilde;