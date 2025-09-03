Huawei FreeBuds SE 4 satışta

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei FreeBuds SE 4, tek şarjla 10 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte ise 50 saate varan müzik dinleme süresi sunuyor.

Cihazın hızlı şarj özelliği sayesinde, 10 dakikalık şarjla 4 saatlik kullanım imkanı sağlanıyor. Özellikler, kulaklığı gün boyu kesintisiz kullanmak isteyen kullanıcılar için avantaj olarak öne çıkıyor.

Yeni kulaklık, ortalama 24 desibel (dB) tam bant gürültü engelleme derinliğine sahip çok modlu bir "Aktif Gürültü Engelleme (ANC)" teknolojisiyle donatıldı.

Kullanıcılar, bulundukları ortama göre "ultra", "genel" ve "rahat" olmak üzere üç farklı gürültü engelleme modu arasında geçiş yapabiliyor. Ayrıca, dış seslerin duyulmasını sağlayan "Farkındalık Modu" da bulunuyor.

Görüşme kalitesini artırmak amacıyla modelin, 3 mikrofonlu arama gürültü engelleme sistemi bulunuyor. Sistem, rüzgarlı havalarda veya kalabalık ortamlarda dahi sesin karşı tarafa net bir şekilde iletilmesine yardımcı oluyor.



Bluetooth 5.4 teknolojisiyle donatılan kulaklık, stabil bağlantı sunuyor.



Ürün, 26 farklı zorlu dayanıklılık testinden geçerken, IP54 sertifikasıyla toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık gösteriyor.



Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulan kulaklık, Windows, HarmonyOS, Android ve iOS işletim sistemleriyle uyumlu çalışabiliyor.

Model, 25 Eylül'e kadar geçerli, tanıtıma özel kampanyayla 500 lira indirimle 2 bin 199 liradan Huawei'nin çevrim içi mağazasından satın alınabiliyor.