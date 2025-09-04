İlham veren konuşmacılar Türkiye Innovation Week’te bir araya geliyor: Kanaat önderleri yapay zekayı anlatacak

Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük inovasyon buluşması olan Türkiye Innovation Week 2025 (TIW), 9-11 Ekim tarihleri arasında, Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde 12’nci kez düzenleniyor. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, her yıl olduğu gibi inovasyon ve teknoloji dünyasının lider isimlerini ağırlayacak.

Bu yıl etkinlikte, teknoloji ve inovasyonun en kritik unsurlarından biri olan yapay zeka ana tema olarak belirlendi. Yapay zeka alanındaki küresel gelişmeler ve Türkiye’nin bu alandaki stratejilerini odağına alan etkinlikte, bu alandaki en güncel araştırmalar ve başarı hikayeleri, lider konuşmacılar tarafından katılımcılara aktarılacak. Ayrıca yapay zeka dünyasında neler olup bittiği ve bu alandaki inovasyonlar, etkinliğin konuşma başlıkları ile mercek altına alınacak.

Paneller yapay zekaya ayrıldı

Etkinlikte dikkat çeken panel başlıkları şöyle belirlendi:

- Yapay Zeka ile Yeni Küresel Rekabet: İş Dünyasının Evrimi,

- Yapay Zekâda Devlet Vizyonları ve Başarı Modelleri,

- Türkiye’nin Yapay Zeka Atılımı ve Stratejik Eşikleri,

- Yaratıcı Endüstrilerde Yapay Zeka ile Tasarımın Evrimi,

- İnovasyon Tasarımı: Yapay Zeka ile Dönüşen İnsan, Kurum ve Gelecek,

- Yarın İçin Yetkinlik: Yapay Zeka ile Dönüşen Kariyer Haritaları,

- Yapay Zeka Çağını Kucaklayan Yeni Bir Eğitim Mimarisini Tasarlamak

- Yatırımcı Gözünden: Milyar Dolarlık AI Girişimi Nasıl Kurulur?

İşte konuşmacılar

Aynı zamanda yapay zeka ve inovasyon alanındaki deneyimlerini paylaşarak katılımcılara ilham verecek konuşmacılar da belli olmaya başladı. Etkinlikte yer alacak konuşmacılar arasında; Işık Boy Ergül, Serdar Kuzuloğlu, Pınar Özkent, Tansu Yeğen, İnci Abay Cansabuncu, Sinan Canan, Beyhan Budak, Barış Karakullukçu, Ozan Sihay, Ahmet Can, Damla Ömür Tantekin, Can Kayacılar, Hande Ocak Başev, Hüseyin Güler, Şebnem Özdemir, Michael Lewrick ve Şule Yücebıyık gibi isimler yer alıyor. Bu yıl etkinlik, sektör liderlerinden girişimcilere kadar geniş bir yelpazede konuşmacıyı bir araya getirerek katılımcılara farklı bakış açıları sunacak.

Başarı, küresel ödüllerle taçlandı

TIW, bu yıl aldığı prestijli ödüllerle de dikkat çekiyor. The Stevie® Awards 2025’te Türkiye Innovation Week, başvurduğu tüm kategorilerde ödüle layık görüldü. TIW’e “GOLD – Conferences & Meetings (Convention)”, GOLD – Corporate & Community (B2C Event) ve “BRONZE – Corporate & Community (Community Engagement)” ödülleri verildi. Ayrıca, Eventex ödüllerinde de ikisi altın bir bronz olmak üzere üç ödül aldı: “Public Event Gold”, “Conference Gold” ve “Community Engagement Event Bronze”.

Bu ödüllerle birlikte TIW, bugüne kadar toplam 17 ödül kazanmış oldu. Bu başarı, etkinliğin her yıl daha da büyüdüğünü ve inovasyon dünyasındaki önemini pekiştiriyor.

Öte yandan katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe turkiyeinnovationweek.com adresinden ön kayıt yaptırılması zorunlu olacak.