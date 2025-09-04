Xiaomi’nin yeni modeli 15C, ilk kez n11’de kullanıcılarla buluştu
Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından n11, Xiaomi’nin en yeni akıllı telefonu Xiaomi 15C’nin Türkiye’deki ilk satış noktası oldu. Xiaomi 15C’nin lansmanına özel olarak, ilk defa n11’deki resmi mağazası üzerinden tüketicilerin beğenisine sunulan akıllı telefon, yapay zeka destekli özellikleriyle dikkat çekiyor.
6000 mAh batarya kapasitesiyle uzun süreli kullanım imkânı sunan cihaz, yüzde 86’ya varan hızlı şarj desteğiyle kullanıcılarına zamandan tasarruf sağlıyor. 50 MP yapay zekâ destekli çift kamera sistemi, fotoğraf deneyimini geliştirirken, ıslak elle kullanım destekli dokunmatik ekran farklı koşullarda kullanım kolaylığı ve pratiklik sunuyor.
4 farklı renk seçeneği
Siyah, mavi, yeşil ve turuncu olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan Xiaomi 15C, n11 kullanıcılarına yeni nesil akıllı telefonu öncelikli deneyimleme fırsatı veriyor. Geniş ürün yelpazesi, uygun taksit seçenekleri ve kupon fırsatlarıyla alışverişi keyfe dönüştüren n11, kullanıcılarına sunduğu yeniliklerle e-ticarette fark yaratmaya devam ediyor.