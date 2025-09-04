  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Xiaomi’nin yeni modeli 15C, ilk kez n11’de kullanıcılarla buluştu
Takip Et

Xiaomi’nin yeni modeli 15C, ilk kez n11’de kullanıcılarla buluştu

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından n11, Xiaomi’nin en yeni akıllı telefonu Xiaomi 15C’nin Türkiye’deki ilk satış noktası oldu. Xiaomi 15C’nin lansmanına özel olarak, ilk defa n11’deki resmi mağazası üzerinden tüketicilerin beğenisine sunulan akıllı telefon, yapay zeka destekli özellikleriyle dikkat çekiyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Xiaomi’nin yeni modeli 15C, ilk kez n11’de kullanıcılarla buluştu
Takip Et

6000 mAh batarya kapasitesiyle uzun süreli kullanım imkânı sunan cihaz, yüzde 86’ya varan hızlı şarj desteğiyle kullanıcılarına zamandan tasarruf sağlıyor. 50 MP yapay zekâ destekli çift kamera sistemi, fotoğraf deneyimini geliştirirken, ıslak elle kullanım destekli dokunmatik ekran farklı koşullarda kullanım kolaylığı ve pratiklik sunuyor.

4 farklı renk seçeneği

Siyah, mavi, yeşil ve turuncu olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan Xiaomi 15C, n11 kullanıcılarına yeni nesil akıllı telefonu öncelikli deneyimleme fırsatı veriyor. Geniş ürün yelpazesi, uygun taksit seçenekleri ve kupon fırsatlarıyla alışverişi keyfe dönüştüren n11, kullanıcılarına sunduğu yeniliklerle e-ticarette fark yaratmaya devam ediyor.

Xiaomi’nin yeni modeli 15C, ilk kez n11’de kullanıcılarla buluştu - Resim : 1

Körfezray Metrosu'nun temeli cumartesi günü atılacakKörfezray Metrosu'nun temeli cumartesi günü atılacakGündem
İPA: İstanbul’da 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti 98 bin 775 TL’ye ulaştıİPA: İstanbul’da 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti 98 bin 775 TL’ye ulaştıEkonomi

 

Şirket Haberleri
AJet'in Prag seferleri 15 Aralık'ta başlıyor
AJet'in Prag seferleri 15 Aralık'ta başlıyor
Konya’nın yeni yaşam merkezi Locatepe Konutları olacak
Konya’nın yeni yaşam merkezi Locatepe Konutları olacak
İDO, 2025 sonbahar tarifesini duyurdu
İDO, 2025 sonbahar tarifesini duyurdu
Çomu: Tarım, gıda ve biyoendüstride küresel pazarda söz sahibiyiz
Çomu: Tarım, gıda ve biyoendüstride küresel pazarda söz sahibiyiz
Yalın Yazılım, üretimde verimliliği artırmaya odaklandı
Yalın Yazılım, üretimde verimliliği artırmaya odaklandı
Maysan Mando, Ar-Ge ve inovasyonda geleceği şekillendiriyor
Maysan Mando, Ar-Ge ve inovasyonda geleceği şekillendiriyor