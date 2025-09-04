İPA: İstanbul’da 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti 98 bin 775 TL’ye ulaştı

İstanbul Planlama Ajansı, Ağustos 2025’e ilişkin Yaşam Maliyeti Araştırması’nı yayımladı. Araştırmaya göre, İstanbul’da yaşam maliyeti bir önceki aya göre %2,21 artarken, son bir yıllık artış oranı %43,23 olarak kaydedildi.

Bu yıl 98 bin 775 liraya yükseldi

Raporda, İstanbul’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yıllık yaşam gideri geçen yıl Ağustos’ta 68 bin 933 lira iken, bu yıl aynı dönemde 98 bin 775 liraya yükseldi.

Söz konusu yükseliş, temel tüketim kalemlerinde devam eden fiyat artışlarının etkisini yeniden gözler önüne serdi.