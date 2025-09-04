İPA: İstanbul’da 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti 98 bin 775 TL’ye ulaştı
İstanbul Planlama Ajansı’nın Ağustos 2025 Yaşam Maliyeti Araştırması, şehirdeki yaşam giderlerindeki artışı gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, İstanbul’da yaşam maliyeti aylık bazda %2,21, yıllık bazda ise %43,23 oranında yükseldi. Dört kişilik bir ailenin ortalama yıllık gideri, 68 bin 933 liradan 98 bin 775 liraya çıktı.
İstanbul Planlama Ajansı, Ağustos 2025’e ilişkin Yaşam Maliyeti Araştırması’nı yayımladı. Araştırmaya göre, İstanbul’da yaşam maliyeti bir önceki aya göre %2,21 artarken, son bir yıllık artış oranı %43,23 olarak kaydedildi.
Bu yıl 98 bin 775 liraya yükseldi
Raporda, İstanbul’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yıllık yaşam gideri geçen yıl Ağustos’ta 68 bin 933 lira iken, bu yıl aynı dönemde 98 bin 775 liraya yükseldi.
Söz konusu yükseliş, temel tüketim kalemlerinde devam eden fiyat artışlarının etkisini yeniden gözler önüne serdi.
📊 İstanbul’da Yaşam Maliyeti Ağustos 2025— İstanbul Planlama Ajansı (@ipaistanbul) September 4, 2025
İstanbul Planlama Ajansı verilerine göre:
🔹 Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 98.735 TL oldu.
🔹 Geçen aya göre artış: %2,21
🔹 Geçen yılın aynı ayına göre artış: %43,23
İstanbul’da yaşam her geçen gün daha da… pic.twitter.com/Bgg4C2iBJ0