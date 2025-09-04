  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İPA: İstanbul’da 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti 98 bin 775 TL’ye ulaştı
Takip Et

İPA: İstanbul’da 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti 98 bin 775 TL’ye ulaştı

İstanbul Planlama Ajansı’nın Ağustos 2025 Yaşam Maliyeti Araştırması, şehirdeki yaşam giderlerindeki artışı gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, İstanbul’da yaşam maliyeti aylık bazda %2,21, yıllık bazda ise %43,23 oranında yükseldi. Dört kişilik bir ailenin ortalama yıllık gideri, 68 bin 933 liradan 98 bin 775 liraya çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İPA: İstanbul’da 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti 98 bin 775 TL’ye ulaştı
Takip Et

İstanbul Planlama Ajansı, Ağustos 2025’e ilişkin Yaşam Maliyeti Araştırması’nı yayımladı. Araştırmaya göre, İstanbul’da yaşam maliyeti bir önceki aya göre %2,21 artarken, son bir yıllık artış oranı %43,23 olarak kaydedildi.

Bu yıl 98 bin 775 liraya yükseldi

Raporda, İstanbul’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yıllık yaşam gideri geçen yıl Ağustos’ta 68 bin 933 lira iken, bu yıl aynı dönemde 98 bin 775 liraya yükseldi.

Söz konusu yükseliş, temel tüketim kalemlerinde devam eden fiyat artışlarının etkisini yeniden gözler önüne serdi.

Ekonomi
Türkiye'nin demir çelik devi iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti
Türkiye'nin demir çelik devi iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
SON DAKİKA
KKM hesapları 400 milyar TL'nin altına geriledi
KKM hesapları 400 milyar TL'nin altına geriledi
Doğu Karadeniz'in 8 aylık ihracatı 1 milyar doları geçti
Doğu Karadeniz'in 8 aylık ihracatı 1 milyar doları geçti
Bakan Bolat: Bu sene 19,6 milyon ton buğday üretimi bekliyoruz
Bu sene 19,6 milyon ton buğday üretimi bekliyoruz
Rekabet Kurumu süt ürünleri sektöründeki 39 firma hakkında soruşturma başlattı
Rekabet Kurulu’ndan süt sektöründeki 39 firmaya soruşturma