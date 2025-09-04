Roblox, ‘yaş doğrulama’ sistemini devreye alıyor! Yeni önlemler duyuruldu

Oyun platformu Roblox çocuk güvenliği ve yaş doğrulamada yeni dönemi başlatıyor. Yeni güvenlik vizyonu ile Roblox, 2025 sonuna kadar tüm kullanıcıların platformu kullanmaya devam edebilmek için bir yaş doğrulama sürecinden geçeceğini açıkladı.

Çocuklar için koruma önlemleri alındı

Roblox, reşit olmayanlarla yetişkinler arasındaki iletişimi sınırlamak ve kullanıcı güvenliğini artırmak için yeni önlemler açıkladı. 2024’ten bu yana 100’den fazla güvenlik güncellemesi hayata geçirildi. Artık çocuklar yetişkinlerle oyun içinde sohbet edemeyecek. Telefon numarası doğrulamasıyla sahte hesapların önüne geçilecek. Harici video ve görsel paylaşımı yasak kalmaya devam edecek.

“Kullanıcılar yaşlarına uygun içeriklere erişim sağlayacak”

Güvenlikten Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Matt Kaufman, Roblox’un yaş tahmini teknolojisini tüm kullanıcılara genişletme planını duyurdu.

Matt Kaufman, alınan önlemlerle ilgili şunları söyledi:

“Yıl sonuna kadar, platformdaki iletişim özelliklerine erişen tüm kullanıcılar için yaş tahminini genişletmeyi planlıyor. Yüz tabanlı yaş tahmini teknolojisi, kimlik doğrulamalı yaş teyidi ve doğrulanmış ebeveyn onayını bir araya getiren bu süreç, yalnızca hesap açılırken girilen doğum tarihine güvenmekten çok daha doğru bir yaş ölçümü sağlayacak. Bu veriler doğrultusunda ayrıca, yetişkinlerle çocuklar arasındaki iletişimi, yalnızca gerçek hayatta birbirlerini tanıyorlarsa mümkün kılacak yeni sistemler devreye alınacak. Bu ek güvenlik katmanları, kullanıcıların yaşlarına uygun özellik ve içeriklere erişimini sağlayacak. Roblox, bu adımın diğer oyun, sosyal medya ve iletişim platformları için de bir standart oluşturmasını umuyor. Bu karar, Roblox’un “her yaşa uygun bir platform” vizyonunun önemli bir parçası. Şirket, iletişim güvenliği yaklaşımının, yasa koyucular tüm platformlar için yaş doğrulaması zorunluluğu getirip getirmese de, sektörde en iyi uygulamalardan biri haline geleceğine inanıyor.”

“Çocuk istismarını tespit eden yapay zeka devreye alınacak”

Roblox’ta oynayan kitlenin güvenliği için çocuk istismarını tespit eden yapay zekanın devreye alınacağını dikkat çeken Matt Kaufman önlemler ile ilgili detayları paylaştı:

“Kullanıcılarımız, içerik üreticilerimiz, ebeveynler, iş ortaklarımız ve yasa yapıcılar bizlerle aynı hedefi paylaşıyor: Roblox’ta oynayan, öğrenen veya keşfeden gençlerin güvenliğini sağlamak. Biz de bu doğrultuda güvenlik sistemlerimizi, politikalarımızı ve denetim araçlarımızı sürekli geliştiriyor ve yenilikler sunuyoruz.

2024’ten bu yana 75’in üzerinde güvenlik inisiyatifini hayata geçirdik. Bunlar arasında yaşa dayalı iletişim için Trusted Connections, çocuk istismarına yönelik erken sinyalleri tespit etmemize yardımcı olan açık kaynaklı yapay zekâ sistemi Roblox Sentinel, ses ve metin filtrelerimizdeki iyileştirmeler bulunuyor. Ayrıca kurallarımızı ihlal eden büyük kullanıcı gruplarını tespit edebilen yeni teknolojiler geliştirdik ve bu sunucuları kaldırdık. Avatar tespit modelimizi daha da geliştirerek bu sahneleri tarayacak ve kurallarımızı ihlal eden avatarları denetleyeceğiz. Önde gelen bir derecelendirme kuruluşuna katıldık ve deneyim yönergelerimizi genişlettik. Bu sayede özel alanları tasvir eden sosyalleşme deneyimlerini sınırladık, derecelendirilmemiş deneyimlerin oynanmasını engelledik ve kısıtlı deneyimler için yaş sınırını 17’den 18’e çıkardık.”

"Roblox'ta özelleştirilebilir ebeveyn kontrolleri sunuyoruz"

Roblox’un, birçok çevrimiçi platformdan farklı olarak, platformdaki tüm metin sohbetlerini proaktif şekilde denetleyeceğini dikkat çeken Matt Kaufman, “Roblox, kullanıcıdan kullanıcıya görsel paylaşımına izin vermez ve 13 yaş altındaki kullanıcıların özel sohbet veya sesli sohbeti kullanmasını varsayılan olarak engeller. Ayrıca herkese açık sohbetlerde uygunsuz içerikleri filtreliyoruz. Ebeveynler için özelleştirilebilir ebeveyn kontrolleri sunuyoruz. Böylece aileler, çocuklarının güvenliği için en uygun ayarları seçebiliyor. Bununla birlikte, hiçbir sistemin tamamen kusursuz olmadığını biliyoruz. Bu nedenle, ebeveynlerin çocuklarıyla internet güvenliği hakkında konuşmasına yardımcı olacak kaynaklar ve çocuklarının Roblox’taki aktivitelerine dair daha fazla bilgi edinmelerini sağlayacak araçlar sunuyoruz” dedi.

İşte Roblox’un aldığı yeni önlemler

Roblox, yaş doğrulama ve tüm bu güvenlik önlemleriyle sektörde yeni bir standart belirliyor. Şirket, bu yüksek standartların diğer teknoloji ve sosyal medya platformları tarafından da benimsenmesini umuyor.

Yaş Doğrulama: Çocukların kendilerini yetişkin, yetişkinlerin de çocuk gibi göstermesi engellenecek.

Güvenilir Bağlantılar: Oyun içi iletişim sadece 17 Temmuz’da açıklanan Güvenli Bağlantılar üzerinden yapılabilecek.

Filtreler Güçlendirildi: Sohbet ve ses filtreleri artık e-posta, telefon numarası ve adres gibi kişisel bilgilerin paylaşımını tamamen engelliyor.

18+ İçerikler Ayrıştırıldı: Daha fazla içerik “yetişkin kategorisine” taşındı.

Derecelendirilmemiş İçerik Kapatılıyor: Bu ay sonundan itibaren derecelendirilmemiş hiçbir içeriğe erişilemeyecek.

Global Standartlar: Uluslararası içerik derecelendirmeleri için IARC (Uluslararasi Yaş Derecelendiröme Koalisyonu) iş birliği ile bölgesel yaş standartları uygulanacak.

Moments ve yeni 4D içerikler nasıl denetlenecek?

Tüm videolar mevcut denetim süreçlerinden geçecek. Kullanıcılar bu içerikleri ayrıca rapor edebilecek. Şu an Beta aşamasında ve sınırlı bir lansman olarak yürütülüyor.

Çocuklarla yetişkinler arasındaki bağlantı nasıl sınırlandırılıyor?

Tüm kullanıcılar yaş kontrolünden geçmek zorunda. Böylece yaş beyanına güvenilmeden daha doğru sonuçlar elde edilecek.

Yaş tahmininde ne değişiyor?

- Roblox’u kullanan herkesin yaş kontrol sürecinden geçmesi zorunlu olacak.

- Oyun içi sohbetlerde reşit olmayanlar yetişkinlerle konuşamayacak.

- Harici video ve görsel paylaşımı yasak olmaya devam edecek.

- Roblox’un iletişim politikaları diğer sosyal medya platformlarına kıyasla çok daha katı ve kapsamlı.