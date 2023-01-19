ESK: İhtiyaç halinde piyasaya taze karkas et satışı yapacağız

Et ve Süt Kurumu (ESK) Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı. Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında, et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla gerekli yetkilendirme ve görevlendirmeler yapıldı.

Üretici ve tüketicilerin korunması amacıyla et piyasası düzenli takip edildiğinin belirtildiği açıklamada, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Et ve Süt Kurumu satış mağazaları ile Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli tedarik süreçlerinin tamamlandığının kaydedildiği açıklamada, ihtiyaç olması durumunda üreticilerin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.