EYT düzenlemesi Meclis'te: İşverene 500 lira prim desteği

Canan SAKARYA

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 4 maddelik yasa teklifine göre, prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduranlar kendi mevzuatı çerçevesinde yaş şartına takılmadan emekli olma hakkına sahip olacak. Başka bir ifade ile 8 Eylül 1999 Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayımlanan 4447 sayılı kanunda kadın ve erkek sigortalılar için o tarih itibarıyla (prim günü, sigortalılık süresi, yaş) kademeli bir emeklilik takvimi öngörülmüştü. Yani 8 Eylül 1999 dahil olmak üzere, o tarih itibarıyla sigortalılık süresine bağlı olarak 5 bin ve 5975 gün arasında değişen prim günü ve 20-25 yıl sigortalılık şartı getirilmişti. Yaş şartı ise erkeklerde 44-58, kadınlarda ise 40-58 yaş şartı vardı. Bu teklif ile birlikte yaş şartı ortadan kaldırılırken, diğer kademeli geçiş hükümleri korunmuş oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu düzenlediği basın toplantısında yasa teklifinin bu hafta Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşüleceğini, en geç gelecek hafta çarşamba gününe kadar EYT’nin yasalaşmasını öngördüklerini söyledi. Akbaşoğlu, 5 milyon vatandaşı ilgilendiren düzenleme çerçevesinde 2 milyon 250 bin kişinin 2023 yılında emeklilik hakkı kazanacağını belirtti. EYT düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 (dahil) öncesi sigortalı olan çalışanlar için geçerli olacak.

5 puanlık indirim 500 liraya karşılık geliyor

EYT kapsamında emekli olup aynı işyerinde çalışmaya devam eden her bir çalışan için 5 puan prim indimi yapılacak. Yani, emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayanlar için Hazine tarafından bugünkü ücretlere göre 500 liraya karşılık gelen 5 puanlık prim indirimi yapılacak.

Taşeron olarak çalışan ve daimi işçi statüsüne geçenler için zorunlu emeklilik ortadan kalkacak. Bu kapsamda çalışanlar ister emekli olacak isterse işine devam edebilecek. Akbaşoğlu, “Bütün bakanlıklarda kamu kurum ve kuruluşlarında belediyelerde İl Özel İdareleri'nde buna bağlı şirketlerde taşerondan işçi kadrosuna geçen kardeşlerimiz bu konuda kapsam içerisindedir. Zorunlu emeklilik söz konusu olmayacaktır. Kendi taleplerine bağlıdır. Yaş şartını kaldırıyoruz. Prim gün sayısı ve çalışma süresini dolduran taşerondan geçen arkadaşlarımıza çalışabilme imkanını kendilerine bırakıyoruz” dedi.

EYT’liler düşük maaş almayacak

Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli yerlerde EYT’lilerin daha düşük maaş olacaklarına ilişkin haberler yer aldığını hatırlatan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, bunların tamamen gerçek dışı ve asparagas haberler olduğunu söyledi. Akbaşoğlu, “EYT’lilerin öyle farklı bir statüsü ve daha az maaş alma gibi bir durumu söz konusu değil. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 liradır. Hiç kimse bunun altında maaş almayacak, üstünde tabii ki kendi durumuna kendi primine çalışma süresine göre mevcut yürürlükteki mevzuata göre hesaplanacak emeklilik maaşlarını almış olacaklar” dedi.

Kadınlar için

Erkekler için

Destek için 10 gün içinde aynı yerde çalışma şartı

Meclise sunulan yasa teklifine göre, kanunun yürürlüğe girdikten sonra yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde kendi mevzuatları çerçevesinde emekli aylığından yararlanacaklar. Yaşlılık ve emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihine takip eden 10 gün içesinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başladığı takdirde o tarihten itibaren sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak. Sosyal güvenlik destek pirimi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işler ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden yeniden yararlanamayacak.