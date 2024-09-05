FİSKOBİRLİK’ten fındık alımı açıklaması: Ekonomik olarak kaynak sorunumuz yok

FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Turgay Çakmak, birliğin 12 Ağustos tarihinde 2024 ürünü fındık alım sezonunu başlattığını söyledi.

Birliğe bağlı 50 kooperatifte alımların devam ettiğini ifade eden Çakmak, ortak veya ortak olmayan tüm üreticilerin fındıklarının kabul edildiğini aktardı.

Peşin ve emanet alım sistemi uygulanıyor

Alım politikalarının peşin veya emanet sistem şeklinde sürdürüldüğünü aktaran Çakmak, şöyle konuştu: "Ortak ve ortak olmayan tüm çiftçilerimizden ürün kabul ediyoruz. Ortak üreticilerimiz ile ortak dışı üreticilerimiz arasında 2 liralık fiyat farkı bulunuyor. Alımlarımızı peşin ve emanet sistemine göre sürdürüyoruz."

Çakmak, peşin ödemelerin ise 2 gün içerisinde yapıldığını vurgulayarak, "Emanet alımlarda ise üreticimiz fındıklarını depolarımıza bırakıyor ve istediği zaman o günkü fiyata göre ödemesini alıyor." dedi.

Alım fiyatının serbest piyasanın 2 ila 4 lira üzerinde olduğunu kaydeden Çakmak, "Fiyatlarımızı serbest piyasaya göre belirliyoruz. Piyasadaki fiyatların analizlerini yapıyoruz. Bu rakamların 2 lira, 3 lira veya bazı bölgelerde 4 lira üzerinde çiftçilerimizin fındıklarını almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Üreticilerimizi bekliyoruz"

Genel Müdür Çakmak, çiftçilerden ürünlerini değerlendirmeden önce FİSKOBİRLİK'ten de fiyat almaları çağrısında bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda 50 kooperatifimiz de aktif. Üreticilerimizi kooperatiflerimize ürün vermeye bekliyoruz. Üreticilerimizin FİSKOBİRLİK'ten fiyat aldıktan sonra bir değerlendirme yaparak, satmalarını istiyoruz. Bütün üreticilerimize kapılarımız açık. Alımlar için bir kaynak sıkıntımız yok. Elimizden geldiğince gelen fındıkları almaya çalışacağız."

Çakmak, 2014 yılında tamamlanan yeniden yapılandırma sürecinin ardından başlatılan alım süreçlerinde her yıl kabul ettikleri fındık miktarlarının artırılarak devam ettirildiğini belirtti.

Üreticiye destek çağrısı

FİSKOBİRLİK'in piyasada aktör olabilmesi için üreticilerden destek isteyen Çakmak, "Üreticilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Her ne olursa olsun kooperatif sizin. Birliğe gereken desteği verirsiniz ve güçlenir. Bu da sizin menfaatinize olur." değerlendirmesinde bulundu.

Çakmak, alım yapılan fındıkların katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü ve bunların özellikle ihracat ve iç piyasada değerlendirildiğini sözlerine ekledi.