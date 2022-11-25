Gaye Akçen: "Yabancıya şirket satmayız, ama alırız"

Leyla İLHAN - İSTANBUL

Türkiye’nin köklü şirketlerinden Elginkan Topluluğu, bünyesinde biri Almanya’da olmak üzere 22 şirket ile yatırımlarına devam ediyor. Son bir yılda artan bir şekilde yabancı yatırımcılardan ortaklık teklifl eri aldıklarını belirten Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı Gaye Akçen, şirket olarak gelen teklifl eri her açıdan baktıklarını ve şirkete-ülkeye katkısını değerlendirerek karar verdiklerini söyledi. Yatırım için gelen yabancı şirketlere hayır demediklerini dile getiren Akçen, “Ancak kendimize göre bir politikamız var onu uygularız. Şirketimiz ülke çıkarlarını önde tutarak böyle teklifl eri değerlendirir” dedi. Yabancı yatırımın özellikle Avrupa’dan gelen şirketlerin çoğu, kendi karını katlamak için geldiğini ifade eden Akçen, “Bu şirketler özellikle yönetim bakımından Türkiye’den çok şey alıp götürmek istiyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Daha önce böyle yabancı ortaklarımız vardı. O ortaklıklardan sonra daha temkinli olmaya başladık. Dolayısıyla herhangi bir yabancı sermaye gelip şirketi satın almak isterim dediğinde biz şirket olarak bir çöp bile satmayız diyoruz.Vakıf Başkanımızın vasiyeti gereği bir toprak dahi satamayız. Ama hem Türkiye’de hem de yurtdışında şirket alırız. Ortaklığı da ancak teknik anlamda katkı sağlarsa, bizim şartlarımıza göre ve çoğunluğun bizde olduğu bir şekilde yaparız. Ona göre gelecekse gelsin” açıklamasını yaptı. Akçen, “Ayrıca enerjideki kriz nedeniyle kapasiteleri düşenlerin de Türkiye’de kapasitelerini büyütme arayışı var. Bu nedenle bazı sektörlere talep yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.

İki yatırım tamamlandığında yıllık 285 milyon Euro’luk ciro sağlanacak

Grup olarak seramik kaplama sektöründen 1998 yılında çıktıklarını ancak Manisa ve Bilecik yatırımlarıyla sektöre güçlü bir giriş yaptıklarını söyleyen Akçen, “Ecdad yadigarı Bilecik Söğüt’te 700 bin metrekare açık alanda Türkiye’nin en büyük vitrifiye ve seramik kaplama üretim tesislerinden biri olacak olan Serel Seramik AŞ Vitrifiye Fabrikamızın ilk etabının temelleri atıldı. Bu ilk yatırımımız, 2 yıl içerisinde tamamlanarak faaliyete geçecek. 110 bin metrekare kapalı alana kurulacak fabrikamız; 800 kişilik yeni istihdam yaratacak” dedi. Ayrıca, Manisa’da mevcut durumda faaliyet gösteren Serel Vitrifiye Fabrikası’nın yanına ikinci bir Serel Vitrifiye Fabrikası yatırımına da başladıklarını duyuran Akçen, “Manisa’daki bu yatırımımızın da 2 yıl içinde tamamlanarak üretime geçmesi planlanmakta. Bilecik ve Manisa’da yapılacak 320 milyon Euro yatırım tutarıyla yılda 2,5 milyon adet vitrifiye, 12 milyon metrekare de yer duvar karo seramiği üretim kapasitesine sahip olacağız. Her iki ilimizdeki yatırımlardan yıllık 285 milyon Euro ciro bekliyoruz” diye konuştu.

Seramik ve vitrifiye tesisiyle, artacak konut üretimine hazırlanıyor

Bu yatırımları geleceğe yönelik yaptıklarını kaydeden Gaye Akçen, “İç piyasada yapı sektöründe 200-250 bayi ağımız var. Buradaki bayi kalitesini iyileştirip, orta ve orta üstü ürünler satıp, daha geniş yelpazeye ulaşacağız. Armatür grubunda yüzde 30 gibi bir pazar büyüklüğüne sahibiz. Vitrifi ye grubunda yüzde 12 ila 15 seviyesinde. Yapacağımız yatırımla iki pazarıda aynı büyüklüğe ulaştıracağız” dedi. Akçen, karo seramik yatırımıyla birlikte artık bir banyoda kullanılabilecek tüm ürünleri üretmiş olacaklarını da söyledi. Sanayici olarak ileriye dönük yatırımlar yaptıklarını belirten Gaye Akçen, “Şu anda Türkiye konut pazarında bir daralma olsa da yılda 600 bin ila 700 bin yeni konuta ihtiyaç var. Yapı ruhsat sayıları ise geçmiş yıllara göre çok düşük. Finansmana erişim, alım gücünün düşmesi, konuta erişememesi ve müteahhitlerin de önlerini görememeleri nedeniyle bir duraksama var. Ancak 2023 ve özellikle de 2024’ten sonra sektörün yeniden ivme kazanacağını düşünüyoruz. Bizde geleceği düşünerek yatırım yapıyoruz” diye konuştu.