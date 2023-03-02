Goldman Sachs'tan döviz likiditesi uyarısı

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, kesin bir durum olmasa da, seçimlerin ardından, tasarruf sahipleri ve firmaların, daha ortodoks bir ekonomi politikasına geçiş halinde, politika değişikliğinin kısa vadeli döviz piyasasındaki türbülansı körükleyeceğinden endişelenmeleri durumunda, bunun bazı sorunları tetikleyebileceğini söyledi.

Goldman tarafından yayımlanan araştırma notunda, "Mevcut piyasa belirsizliği, bizim görüşümüze göre önemli riskler oluşturuyor. Sorunlar devam ederse, özellikle son yıllarda Türkiye'nin döviz rezervlerinin keskin bir şekilde tükenmesi göz önüne alındığında, lira düşecektir." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin rezervleri yalnızca 42 milyar dolar

Goldman, altın, swaplar ve IMF Özel Çekme Hakları gibi likit olmayan varlıklar denklemden çıkarıldığında, geçen ay meydana gelen yıkıcı depremin ardından Türkiye'nin rezervlerinin sadece 42 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

Goldman'ın analistleri, "Enstrümanların kısa vadeli doğası göz önüne alındığında, zamanın yetkililerin tarafında olması pek olası değil." ifadesini kullanırken, hükümetin orodoks ekonomi politikalarına dönüşünün uzun vadede Türkiye için faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Risk kamu sektörüne kaydı

Özel şirketlerin döviz risklerinin önemli ölçüde azaldığına dikkat çeken raporda, şirketlerin kırılganlıklarının ortadan kalktığı belirtilirken, riskin ülke geneli için tamamen yok olmadığına, yalnızca yön değiştirdiği ifade edildi.

"Risk yok olmak yerine kamu sektörüne kaydı” ifadelerine yer verilen raporda, önceden özel sektörde görülen kırılganlığın artık aralarında Türkiye Cumhuriyet Merekez Bankası'nın da bulunduğu kamu sektöründe görülmeye başlandığı belirtildi.

Raporda, ekonomistlerinin değerlendirmesine göre, büyük ölçüde repo işlemlerinden oluşan neredeyse yok olurken, swaplar bankalar için açık ara en büyük TCMB likidite fonlama kaynağı haline geldi.