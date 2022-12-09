Güldal: Sanayici ithal buğdaya rağbet ediyor

Hüseyin GÖKÇE / ANTALYA



Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ofisin depolarının tamamının dolu olduğunu ancak sanayicinin kalite sebebiyle ithal buğdaya rağbet ettiğini, bunun sonucu olarak ithalat yapmayı da sürdürdüklerini söyledi. Tohum üreticilerine seslenen Güldal, enerji ve protein oranı yüksek ürün yetiştirmelerini istedi. TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Yunus Kılıç ise üreticilere belirli kriterlere göre geliri garanti edecek, Gelir Garantili Üretim Modeli üzerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

“Daha kaliteli tohum yetiştirin” çağırısı

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, şu ana kadar yaptıkları ön tespitlere göre önümüzdeki yıl Türkiye’de buğday ekim alanlarının artacağını, yanı sıra son yılların en büyük rekoltesine de ulaşmayı öngördüklerini söyledi. Ofisin buğday alım politikasından bahseden Güldal, 8.5 milyon tona ulaşan lisanslı depo kapasitesinin tamamının dolduğu bilgisini verdi. Depolar dolu olmasına rağmen, yurt dışında üretilen buğdayın daha kaliteli olması gerekçesiyle sanayicilerin ithal buğdaya rağbet gösterdiğinin altını çizen Güldal, “Depolarımız dolu ama ithalat yapıyoruz” dedi. Tohum üreticilerinin proteini ve enerjisi yüksek, kuraklığa dayalı çeşitler üretmesi gerektiğinin altını çizen Güldal, “Sadece çeşit farklılıklarından dolayı biz depolarımızın yüzde 20 kapasitesini kullanamıyoruz” dedi.

Üreticilerden gelen soruları da cevaplayan Güldal, buğday üretimi olan her yerde TMO’nun deposu olmasa bile gerektiğinde mobil alım yaparak ürünü depoya taşıdıklarını aktardı.

“Üreticiye gelirini garanti edecek model başlıyor”

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, dünyada tarımsal üretimin giderek şekil değiştirdiğini belirterek, büyük üreticilerin küçükleri ezmeye çalıştığını kaydetti. Gıdaya erişim giderek kolaylaşması gerekirken, aksine açlık çekenlerin sayısının arttığını vurgulayan Kılıç, özellikle küçük üreticinin korunması gerektiğini bildirdi. Bu konuda önemli bir çalışma yapıldığını ifade eden Kılıç, insanları toprakta tutabilmek için gelir garantisi sağlayan bir modelin hazırlandığını söyledi. ‘Gelir Garantili Üretim Modeli’ adlı projeyle üreticilerin ürünlerini belirli bir fiyatın altında satmak zorunda kalması halinde aradaki farkın ödenmesinin öngörüldüğü bilgisini veren Kılıç, bunun için de sigortanın devreye sokulacağını anlattı.

Kirişci:“Sigorta priminin yüzde 60’ı devletten”

Öte yandan İstanbul’da düzenlenen ‘Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri’nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise konuyla ilgili “Gelir koruma poliçesini hayata geçiriyoruz. Diğer sigortalarda olduğu gibi tarımda da gelirini garantiye almak isteyen üreticiler için poliçe üretilmesine katkıda bulunacağız. Primin yüzde 60’ını biz sağlayacağız” dedi.

* Bitiksel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, gübrede maliyet artışının farkında olduklarını ancak bir çok ülkede fiyattan ziyade gübre bulunurluğunun tartışıldığını kaydetti.

* Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü Metin Türker, iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığa dayanıklı çeşitlere ihtiyaç olduğunu, bunun için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

* TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, önemli bir sertifikalı tohum üreticisi olan TİGEM’in bunun yanı sıra bitkisel ve hayvansal üretimde önemli bir işleve sahip olduğunu anlattı.

* TYAB Başkanı Hacı Ömer Güler ise Türk tohumculuk sektörünün, savunma sanayinde yakalanan başarının bir benzerini gösterdiğini kaydederken, bu alanda uzun vadeli strateji oluşturulup, iyi bir kanunla sektörün desteklenmesinden başka çare olmadığını dile getirdi.