İmalat PMI'da iyileşme emareleri

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık'ta 48.1'e toparlanarak iyileşmenin ilk işaretlerini vermesine karşılık sektörde daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Üretim ve yeni siparişlerdeki daralma güç kaybederken istihdamda Şubat 2022'den bu yana en keskin artışı kaydetti. İmalatçıların karşı karşıya kaldıkları enflasyon baskısı ise geçen yılın ilk dönemlerine kıyasla çok daha hafifledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, Kasım'da 45.7 değerini almasının ardından Aralık'ta 48.1'e yükseldi. Endeks Haziran'dan bu yana en yüksek değeri alırken, 10 aydır daralmaya işaret eden 50 eşik seviyesinin altında değer alıyor.

Sektörün toparlandığına yönelik işaretler talep tarafında belirginleşirken, yeni siparişlerde Şubat ayından bu yana en hafif daralma kaydedildi. Buna karşılık bazı şirketler enflasyon kaynaklı baskıların talep üzerinde etkisini sürdürdüğünü ifade etti.

Yeni siparişler alt endeksi Kasım'daki 42.7 düzeyinden Aralık'ta 46.8'e yükselirken, ankete katılan şirketler ihracat pazarlarındaki zayıf seyir nedeniyle yeni ihracat siparişlerinin yeni siparişlerin toplamında görülenden daha zayıf performans gösterdiğini ettiler. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi Aralık'ta 43.4'ten 45.6'ya yükseldi.

Üretimde de Şubat 2022'den bu yana en hafif düşüş kaydedilirken, girdi satın alımlarında da Aralık ayında daha ılımlı bir yavaşlama görüldü. Toparlanmaya dair işaretlerin istihdama ikinci ayda da destek sağlamasıyla istihdamda son 10 ayın en keskin artışı kaydedildi.

Üretim alt endeksi Aralık'ta 44'ten 47.5'e yükselerek daralmaya devam etse de daralma hızı Kasım'a kıyasla azaldı ve Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Girdi fiyatları enflasyonu, Kasım'da üç yılın dip seviyesine gerilemesinin ardından Aralık'ta belirgin değişim göstermedi. Ürünlerin fabrika çıkış fiyatları Kasım ayındakiyle aynı hızda arttı.

PMI verilerini değerlendiren S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Son PMI anketinde geçici iyileşme işaretleri görüldü. Bu işaretlerin yeni yılda da devam etmesi hâlinde, imalat sektörü bir miktar toparlanabilir. Talep, özellikle de uluslararası talep kırılgan kalmaya devam etse de fiyat baskıları 2022'nin başında olduğu kadar aşırı değil ve tedarik zinciri koşulları iyileşiyor. (Bu iyileşmenin) 2023'e girerken sektörde olumlu bir hava oluşturmasını umuyorum" dedi.