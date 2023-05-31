İş dünyasından büyüme değerlendirmesi: Büyümedeki istikrar güven verici

İş dünyası temsilcileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılı ilk çeyrek ekonomik büyüme rakamlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sektör temsilcileri, büyümedeki istikrarın Türkiye ve iş dünyası adına güven verici olduğuna dikkat çekiyor.

DEİK Başkanı Olpak: Türkiye ve iş dünyası adına güven verici

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bugün açıklanan büyüme rakamlarına göre ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre GSYH'nin yüzde 4 arttığını kaydederek, 2010'dan beri kesintisiz büyüme performansı gösteren Türkiye ekonomisinin ocak-mart döneminde de zorluklara rağmen büyümesini sürdürdüğünü anlattı.

Büyümedeki istikrarın Türkiye ve iş dünyası adına güven verici olduğunu vurgulayan Olpak, şu açıklamalarda bulundu: "Güven, ekonominin ve iş dünyasının vazgeçilmezidir. Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın dahi son iki çeyrekte üst üste daralarak resesyona girdiği ve diğer Avrupa ülkelerinin sıfıra yakın büyüme oranlarına sahip olduğu küresel bir ortamda, büyüme istikrarını sürdürebilmek önemli. Şubatta hepimizin yüreğini yakan deprem felaketinin yıkıcı etkisine rağmen büyümeyi sürdürmemiz de Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklara karşı gücünü gösteriyor."

"Katma değer ve istihdam üretmeye odaklanıyoruz"

Nail Olpak, ocak ayındaki öncü göstergelere göre yüzde 5'in üzerinde bir büyüme beklendiğini ancak depremler nedeniyle üretim kapasitesinin bir miktar gerilediğini belirterek, sanayi üretiminin martta toparlandığını anımsattı.

Büyüme verilerinin detaylarını paylaşan Olpak, şunları kaydetti: “İş dünyası olarak, seçim gündemi sonrasında da daha fazla yatırımla ihracata daha fazla ağırlık veren üretim yapmaya, katma değer ve istihdam üretmeye odaklanıyoruz. Cumhurbaşkanımız seçim sonrasında yaptığı konuşmada iş dünyamızın beklediği iki kavrama vurgu yaptı, 'güven ve istikrar'. Yeni dönemde, bu kavramlara daha fazla odaklanarak kurulacak bir ekonomi yönetimi ve iş dünyamızın birlikte daha güçlü bir sinerji oluşturarak, dengeli kalkınmamıza daha çok katkı sunması önemli. Önümüzdeki süreçte hem tüketici hem de üretici için hayati önem taşıyan, enflasyonla mücadele, cari açık, dış ticaret açığı, bütçe dengesi, istihdam gibi ülke ekonomimiz açısından önem teşkil eden önemli başlıklarda hızlı adımlar atılmasını bekliyoruz."

Asmalı: Tüm şoklara cevap verebilecek güçte olduğunu gösterdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Mahmut Asmalı, “Türkiye'nin pozitif büyüme eğilimi üst üste 11'inci çeyreğe ulaşmıştır. Bu dönemde iç talebin 11,6 puanla büyümeye güçlü bir destek vermesi ekonomik aktivitenin canlılığına işaret ederken, yatırımlardan gelen 1,2 puanlık katkı da reel sektör adına memnuniyet verici bir gelişme olmuştur. Net dış talep ise büyümeyi 2,8 puan sınırlandırmıştır. Milli iradenin 28 Mayıs'ta siyasi istikrardan yana tavır almasıyla, son 20 yılın en önemli kazanımlarından biri olan ekonomik istikrar da yeniden teyit edilmiştir. Böylece küresel düzeyde ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin devam edeceğinin tahmin edildiği önümüzdeki döneme ilişkin Türkiye, 'güvenli liman' olma niteliğini sürdürecek ve Türkiye Yüzyılı'nda da dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı yakalayacaktır."

Aydın: İhracata dayalı büyüme bekliyoruz

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, büyümeye iç talebin ve ihracatın ciddi katkıda bulunduğunu, sanayi tarafındaki katkının da artırılması gerektiğini vurguladı. Seçimlerin ardından ihracata dayalı bir büyüme beklediklerini anlatan Aydın, "Buna inşaat sektöründe yaşanan canlılıkta eklenecektir. İhracat noktasında çok ciddi artışlar beklememekle birlikte büyümede bu açıklanan rakamların çerçevesinde verilerin süreklilik arz edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.