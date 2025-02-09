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İş Pozitif Projesi ile 1 yılda 882 bin 225 kadın istihdama kazandırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş Pozitif Projesi ile 1 yılda 882 bin 225 kadının istihdama kazandırıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
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İş Pozitif Projesi ile 1 yılda 882 bin 225 kadın istihdama kazandırıldı
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 9 Şubat 2024'te hayata geçirdikleri İş Pozitif Projesinde 1'inci yılın geride kaldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Mesleki beceriler kazanmalarına olanak sağladık"

"Projemiz sayesinde tam 1 yılda 882 bin 225 kadını istihdama dahil ettik. Bu süreçte, 1 milyon 127 bin 195 kadın ile kariyer planlamaları için bireysel görüşme gerçekleştirdik. 107 bin 978 kadını 'Toplum Yararına Program'lardan faydalandırdık. 128 bin 692 kadının 'İşgücü Uyum Programı' (İUP) aracılığıyla çalışma hayatına hazırlanmalarına ve mesleki beceriler kazanmalarına olanak sağladık."

Bakan Işıkhan, "Daha nice projemizle üretimde ve istihdamda yer almak isteyen, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu taçlandıran kadınlara destek vermekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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