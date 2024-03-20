İstanbul Formula 1 sahası ihalesi için ‘F1’ şartı

İstanbul’da Anadolu yakası turizm sektör temsilcileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'un 2023'te yaklaşık 17,4 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdığını söyleyen Ersoy, İstanbul'un binlerce yıllık bir dünya markası olduğuna dikkat çekti.

Kruvaziyer turizminin İstanbul'un önemli turizm başlıklarından biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, "İstanbul'a yönelik talebe yetişmek adına yeni bir port ihtiyacı olacağını da biliyoruz. Bunun için gerekli adımları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla birlikte atıyoruz. İstanbul'un, Avrupa'nın bir numaralı kruvaziyer destinasyonu olması konusunda iddialıyız." ifadelerini kullandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün portföyünde bulunan İstanbul Formula 1 sahası ihalesinin gelecek ay yapılacağını aktaran Ersoy, "İhaleye çok önemli bir şart koyduk. 2026 itibarıyla Formula1'i İstanbul'a getirme şartı koyduk. Zaten gerekli yatırımlar yapıldı. Çok iddialı firmalar da ihaleye girmek istiyor. Formula 1'i 2026'dan itibaren Türkiye'de gerçekleştirilmesini garanti eden firmaya verilecek ihale. Bu tarz organizasyonların İstanbul'a gelmesi çok çok önemli." dedi.