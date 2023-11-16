İsveç’ten Adanalı deprem mağduru işletmelere hibe desteği

Eray ŞEN/ADANA

Başvuru ve mülakat süreçleri tamamlanan programla ilgili Adana Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya UNDP Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ve hibe almaya hak kazanan vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin üzerinden 284 gün geçtiğini, bu süreçte TOBB, Oda-Borsa camiası ve OSB’ler olarak hızla seferber olarak depremzedelere yardım eli uzattıklarını söyledi.

Adana’da 105 işletmeye 8 milyon 305 bin lira destek

Deprem mağdurlarına yurt dışından da yardımlar geldiğini ifade eden Kıvanç, İsveç’in finanse ettiği, UNDP ve ADASO işbirliğinde ‘Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programı’nın da hayata geçirildiğini kaydetti. UNDP’nin, 11 ilde küçük işletmelere 10 milyon ABD doları tutarında toparlanma hibesi verdiğini belirten Kıvanç, Adana’da da 106 işletmenin toplam 8 milyon 305 bin lira ile bu destekten yararlandığını açıkladı. Kıvanç, “Toparlanma hibelerinin, özellikle küçük işletmeler için önemli bir canlandırıcı unsur olduğuna şüphe yoktur. Bu hibeler, işletmelerin ayakta kalmasına ve hatta büyümesine yardımcı olarak, istihdamı artırabilir ve bölgedeki ekonomik dengenin sağlanmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca, işletmelerin yeniden yatırım yapma ve gelişme fırsatlarını değerlendirmelerine olanak tanıyarak ekonomik büyümeyi tetikleyebilir. Bu desteklerin ekonomiye katkısının kısa sürede ortaya çıkacağına inanıyorum” dedi.

"Deprem mağdurlarına destek vermeye devam edeceğiz"

UNDP Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da depremden etkilenenlere destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte deprem bölgesinde 10 milyon dolarlık bir desteği hayata geçiriyoruz. Toplam 4 bin 600 işletmeyi destekliyor olacağız, bunlardan 106’sı Adana’da. Vereceğimiz destekler miktar olarak küçük olabilir ama o kadar büyük bir felaket ile karşı karşıyayız ki bahsettiğimiz bütçeler, işletmelerin ayağa kalkması için sadece bir kıvılcım olarak nitelendirilebilir. Ama biz şuna inanıyoruz; küçük işletmeler ekonominin kalbidir ve küçük işletmelere yapılan yatırımlar, uzun vadede aslında ekonominin çarkının dönmesi için önemlidir.”