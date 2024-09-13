Juan Valdez, Ankara’da büyük bir davetle kahveseverlerle buluştu

Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci ev sahipliğinde düzenlenen bu özel davete, diplomatik misyon temsilcileri ve büyükelçilerin yanı sıra, milletvekilleri ve basın mensupları katılım sağladı. Davetliler, Kolombiya’nın en iyi kahve çekirdeklerinden hazırlanan kahveleri deneyimleme fırsatı buldular.

Kolombiya Büyükelçisi Sayın Julio Anibal Riano Velandia ve Latin Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan da davete teşrif ederek katılımlarıyla daveti taçlandırdılar.

Kolombiya Ulusal Kahve Yetiştiricileri Federasyonu tarafından 1960 yılında kurulan Juan Valdez, Kolombiya’nın kahve mirasını tüm dünyaya taşıma misyonunu sürdürüyor. Karanfil Sokak’ta yer alan mağazasıyla Ankara’nın kalbinde konumlanan marka, %100 Arabica kahve çekirdeklerinden üretilen eşsiz kahve çeşitlerini Türk kahve tutkunlarına sunmaya devam ediyor.

Ankara Kızılay’daki bu yeni mağaza, modern ve şık tasarımıyla dikkat çekerken, samimi ve sıcak atmosferi sayesinde kahve tutkunlarının bir araya geleceği özel bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Juan Valdez, Türkiye’de kahveseverler tarafından büyük ilgi görmeye devam ederken, açılışını gerçekleştirdiği her yeni mağazasıyla bu ilginin giderek arttığını gösteriyor. Kızılay’daki mağaza, Juan Valdez’in Türkiye’deki 25. şubesi olmasının yanı sıra, ziyaretçilerine sadece lezzetli kahve deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Kolombiya kahve kültürünü de Ankara'nın kalbine taşıyor.

Juan Valdez hakkında

Juan Valdez, 1960 yılında Ulusal Kahve Yetiştiricileri Federasyonu tarafından kurulmuş ve zamanla dünya çapında en çok tanınan kahve markalarından biri olmuştur. Logosunda yer alan Juan Valdez karakteri ile Conchita, markanın vazgeçilmez simgeleri haline gelmiştir. Kahve severler, kahve ambalajıyla özdeşleşen bu iki karakteri gördüğünde, kahvenin Kolombiya menşeili olduğunu anlamaktadır. Juan Valdez’in kaliteli kahve çekirdekleri ve oluşturduğu marka algısı, Kolombiya’yı dünyanın en iyi Arabica kahvesi üreticilerinden biri olarak konumlandırmayı başarmıştır. Juan Valdez, kahve tutkunlarını gerçek kahve deneyimiyle buluşturan özel bir marka olarak bilinmektedir. %100 Arabica çekirdeklerinden elde edilen kahveler, 540.000 çiftçi ailesi tarafından özenle yetiştirilmekte ve elle toplanmaktadır. Kolombiya'nın çevre dostu tarım ilkelerine saygı duyan kahve yetiştiricileri tarafından üretilen ürünler, benzersiz bir kalite ve tat sunmaktadır.

540 bin ailenin çalışmalarıyla Kolombiyalılarda aidiyet duygusu yaratan Juan Valdez, 14 Aralık 2002 itibariyle kapılarını Bogota’daki El Dorado Uluslararası Havalimanı’ndaki kahve severlere açmasının ardından, birinci sınıf kahve satışını sürdürerek Kolombiya'nın en iyi kahvecisi olarak hafızalara kazınmıştır. Kolombiyalı kahve yetiştiricileri ile Premium Kolombiya kahvesi arasındaki bağı korurken; pazardaki yeni rakiplerini de dikkate alan Juan Valdez, organizasyon yapısında radikal değişiklikler yapmıştır. Sürdürülebilirlik üzerine yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Juan Valdez, aynı zamanda takım arkadaşlarının gelişimi ve ülkedeki kahvenin değerini inşa etme amacıyla “İş Gücü İçerme Programı”nı kurmuştur. Buddies Kolombiya Vakfı ile bilişsel engelli kişilerin programa dahil edilmesini teşvik etmek için amiral gemisi projesi haline gelmiştir.