Julia Simpson: "Türkiye’nin turizm karnesi çok parlak"

Elif KARACA/ RİYAD

Turizm sektöründen önemli isimler ve dünyanın her yerinden pek çok seçkin insan, Dünya Turizm Konseyi’nin Küresel Zirvesi için Riyad’da bir araya geldi. Türkiye’nin Avrupa’da en çok büyüyen bölgelerden biri olduğunu kaydeden Dünya Turizm Konseyi Başkanı Julia Simpson, bu yıl Türkiye’nin en popüler 5 destinasyon arasında yer alma yolunda ilerlediğini söyledi.

Dünya Turizm Konseyi (WTTC) Başkanı Julia Simpson, Türkiye’nin turizm karnesinin çok parlak olduğunu, dünyada seyahat ve turizmde en güçlü büyüyen ülkelerden biri ve en çok ziyaret edilen destinasyonlar arasında olduğunu söyledi. EKONOMİ gazetesine konuşan Simpson, Türkiye’deki doğal güzellikler, tarihi ve arkeolojik alanlar, misafirperverlik ve rekabetçi fiyatların yanı sıra yeni İstanbul Havaalanı ve THY’nin de Türkiye’nin farklı destinasyonlarla bağlantısının güçlenmesine çok önemli bir katkıda bulunduğunu söyledi.

Simpson, küresel düzeyde ise resesyon beklentilerine rağmen turizmde hem uçuş hem de otel bazında tüm dünyadaki üyelerine gelen rezervasyonların çok güçlü olduğunu da belirtti. WTTC’nin Riyad’da geçtiğimiz hafta düzenlenen ve siyasetten ekonomi, sanat ve modaya kadar her alandan önemli isimleri bir araya getiren 22. WTTC Küresel Zirvesi sırasında konuştuğumuz Simpson, sektördeki hem global hem de Türkiye’ye ilişkin mevcut durum ve gelecek dönem beklentilerini EKONOMİ gazetesine özel olarak değerlendirdi.

Turizm sektöründen önemli isimler ve dünyanın her yerinden pek çok seçkin insan, Dünya Turizm Konseyi’nin Küresel Zirvesi için Riyad’da bir araya geldi. Vizyon 2030 ile uyumlu olarak küresel bir turizm destinasyonu olma yolunda ilerleyen Suudi Arabistan’ın turizm/ seyahat endüstrisine katkısı açısından önümüzdeki dönemde neler bekleyebiliriz?

Suudi Arabistan, ekonomisini çeşitlendirdiği için sadece petrole odaklanmak yerine artık seyahat ve turizme odaklanmak istiyor ve bu doğrultuda 800 milyar dolar yatırım yaptılar. Bu, ülkeyi ziyaretçilere açmak adına sektöre şimdiye kadar yatırılan en büyük miktar. Buraya gelmeden önce Suudi Arabistan hakkında çok sınırlı bilgim olduğunu söylemeliyim. Ancak şimdi çok büyük bir ülke olduğunu gördüm. Birçok yeri oldukça yeşil ve ılıman bir iklime sahip.

Trekking için uygun ve uzun, güzel bir sahil şeridine sahip. Kızıldeniz’deki son derece güzel mercan sistemi de görülmeye değer. Kızıldeniz’deki mercan türlerini araştırıp analiz ettikleri bir bilim merkezi kurmuş olmaları ve bu bilimi dünyanın dört bir yanında mercanlarıyla sorun yaşayan diğer bölgelere katkı sağlayacak olması da çok önemli.

Alula bölgesinde gerçekten farklı doğal oluşumlar var. Çevreye olumlu bir etki yaratmaya ve sürdürülebilirliğe özen gösteriyorlar. Suudi halkı inanılmaz derecede misafirperver. Türk halkına çok benziyor. Çok sıcaklar. Nüfuslarının yüzde 70'i 30 yaş ve altında. Her dört yeni işten biri seyahat ve turizmde açılıyor. Gençlerin turizmde çalışması için pek çok fırsat var çünkü ülkeleri ile gurur duyuyorlar ve onu dünyaya göstermek istiyorlar. Bu da yine, Türkiye ile oldukça benzerlik gösteren bir durum.

Küresel ekonomide pandemi sonrası etkiler ve savaşa rağmen turizmin çok daha güçlü bir şekilde geri döndüğü açıkça görülüyor. 2022 değerlendirmeniz ve 2023 beklentileriniz nasıl? Sizce küresel resesyon beklentileri ve dünya genelindeki yüksek enflasyonun baskılayıcı bir etkisi olur mu?

Seyahat ve turizmin küresel ekonomiye etkisine ilişkin bazı istatistiklere bakacak olursak ve 2019 yılını baz alırsak, sektörün küresel ekonomiye 9,2 trilyon dolar katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bu katkının 2022 yılında 8,6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

2020’de neredeyse yarıya indiği düşünülecek olursa gelecek dönem için tablo parlak görünüyor. Çin’in henüz tam açılmadığını da unutmamak gerekiyor. Bu yüzden Çin yeniden açıldığında 9,2 trilyon doları aşacağız. Çin’in bir noktada yeniden açılacağına dair çok umutluyum ve açıldığında rakamları sizler de göreceksiniz.

WTTC dünyadaki en iyi otel gruplarını, seyahat acentelerini, havayollarını temsil eder. Tüm üyelerimiz, rezervasyonların çok güçlü olduğunu ve talebin arzı geride bıraktığını bildiriyor.

Dünyanın bazı bölgelerinde resesyon endişeleri söz konusu olduğu için, insanların maliyet konusunda daha duyarlı davranacağını düşünüyorum, ancak sektörümüzün uyum sağlama konusunda çok iyi olduğunu biliyorsunuz. Çok esnek bir şekilde uyum sağlayacağız ve ayrıca insanların hala pandemi döneminden kalan çok fazla tasarrufları var ve seyahat etmek istiyorlar. Seyahat ve turizm insanların yapılacaklar listelerinin başında yer alıyor.

İki yıl boyunca kapalı kaldıktan sonra insanlar seyahat etmek istiyor. İş seyahatlerinin de 2023 yılına kadar 2019 seviyelerini yeniden yakalayacağını düşünüyorum.

WTTC Başkanı Simpson YouGov ile birlikte gerçekleştirilen anket sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede ise, “Bu küresel araştırma, uluslararası seyahatin geri döndüğünü gösteriyor. Anket aynı zamanda tüketiciler arasında sürdürülebilir seyahatin artan önemini de gözler önüne serdi” şeklinde konuştu.

Türkiye en popüler beş destinasyon arasında yer alma yolunda

Seyahatseverler için favori bir destinasyon olan Türkiye’de Turizm Bakanlığı, sektördeki güçlü görünüme dayanarak turizm hedeflerini son dönemde birkaç kez yukarı yönlü revize etti. WTTC beklentileri, Türkiye’nin turizm görünümü ve rekabetteki yeri hakkında neler söylüyor?

Türkiye’nin turizm karnesi çok parlak. Geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız rakamlara göre Türkiye Avrupa’da en çok büyüyen bölgelerden biri ve bu yıl en popüler beş destinasyon arasında yer alma yolunda. Bu nedenle Bakanlığınıza tamamen katılıyorum. Türkiye’nin turizm hedeflerini yukarı yönlü revize etmekte haklılar ve bu harika, çünkü Türkiye’nin farklı bölgelerinde giderek daha fazla turiste kapılarınızı açıyorsunuz. Güzel plajlarınız var, İstanbul’da harika bir kültür var. Turizm, kültür, dini turizmi ile Türkiye, doğu ile batıyı birbirine bağlayan iki dünyanın tam ortasında yer alıyor. İşte bu yüzden iki tarafta da seviliyorsunuz. Büyüleyici doğal güzelliği, tarihi ve arkeolojik alanları ve konukseverliği ile tanınan Türkiye rekabetçi fiyatları ile de en popüler destinasyonlardan biri. Bunda yeni İstanbul Havalimanı ve çok başarılı ulusal havayolu şirketiniz Türk Hava Yolları’nın da büyük katkısı söz konusu. Kaliteli charter ve düşük maliyetli havayollarının yanı sıra inanılmaz otelleri ve tatil köyleri var. Bu nedenlerle Türkiye’nin dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olması şaşırtıcı değil. WTTC verilerine göre de Türkiye en hızlı büyüme gösteren ve en popüler destinasyonlar arasında.