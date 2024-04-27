Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamu harcamalarını kısmak için iki kurum ayrı çalışıyor

Mehmet KAYA

CALARAŞİ-DRAGALİNA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf tedbirlerinin hem Hazine ve Maliye Bakanlığı, hem de Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlandığını, iki çalışmanın daha sonra birleştirilerek nihai kararın verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, tasarruf tedbirlerinin çerçevesinin de gereksiz harcamalar azaltma, harcamalarda verimlilik şeklinde çizildiğini bildirdi.

Resmi bir ziyaret ve açılış etkinlikleri için bulunduğu Romanya’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz, harcama verimliliğine yönelik çalışmanın önceliklendirme ve odaklanma olduğunu kaydederek “Nasıl artırılacak verimlilik? Odaklanarak. Türkiye'nin bugünkü ihtiyaçları düşünülerek, harcamaların odaklanması, verimliliğinin artırılması, bir yandan da geçmişte belki gerekli olabilirdi ama şu anda anlamını kaybetmiş birtakım kalemlerin tespit edilerek bunlarda azaltmaya gidilmesi” dedi.

Kamu harcamalarında depremin nedeniyle yapılan giderlerin önemli yer tuttuğunu ve 1 trilyon 28 milyar TL ödenek ayrıldığını hatırlatan Cevdet Yılmaz, zorunlu bu harcamayı yaparken makro dengeler açısından bütçe açığını belirli bir seviyede tutmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Maliye politikası, para politikasına destek olacak

Ekonomik programın, para, maliye politikaları ve yapısal reform olmak üzere üç ayak üzerinde tasarlandığını söyleyen Cevdet Yılmaz, maliye politikası tarafında kamu tasarrufunun önem kazandığını, maliye politikasının para politikasını desteklemesini istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

”Kamu harcama tasarrufu konusunda, kamuoyunun bu anlamdaki beklentilerine, düşüncelerine de elbette bu dönemde azami bir dikkat gösterilecektir. Kamu, elbette görevini yapmalı. Kamu, millete hizmet etmek için var. Devlet, millete hizmet etmek için var. Bu görevini en etkin, en verimli şekilde yapmalı ama bunu yaparken gereksiz harcamaları da olabildiğince azaltarak hem bütçe dengemizi daha sağlıklı yere taşıma hem de makro hedeflerimize, özellikle de enflasyonu düşürme hedefimize katkıda bulunma amacını taşıyoruz. Ülkemizin birinci önceliği, enflasyonu düşürmek. Dolayısıyla bu konuda çok yönlü bir şekilde yaklaşıyoruz. Bu sadece para politikasıyla düşünülmemesi gereken bir alan. Maliye politikasının da maliye politikasına daha fazla destek olduğu, yapısal reformlarla yine verimliliğin, rekabet gücünün artırıldığı bir programımız var.”

Cevdet Yılmaz, enflasyonun kalıcı şekilde düşürülmesi yanında, kalıcı bir sosyal refah artışının hedeflendiğini sözlerine ekledi.