Kasımda yağışlar arttı, hububattaki kuraklık riski azaldı

Temel tarım ürünlerindeki gelişimi yakından takip eden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) son yağışlar doğrultusunda kasım ayına ilişkin "Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi" hazırladı.

Analizden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de yağışlar kasımda normaline göre yüzde 88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Türkiye genelinde son 34 yılın en yağışlı kasım ayı gerçekleşti.

Bölge geneli yağışlarda ise tüm bölgelerde artış kaydedildi, özellikle Marmara, Ege ve Doğu Anadolu bölgeleri normallerinin 2 katından fazla yağış aldı. Marmara Bölgesi'nde ise geçen ay yağışlar son 63 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Kışlık hububat ekilişleri kasım ayı sonu itibarıyla ülke genelinde yüzde 85 tamamlandı. Kışlık ekilişler Doğu Anadolu Bölgesi'nde sona ererken diğer bölgelerde özellikle pamuk, ikinci ürün mısır ve şekerpancarı hasadı yapılan alanlarda devam ediyor ve ocak ayı ortasında tamamlanması bekleniyor.

Ülke genelinde sulanabilen ve erken ekiliş yapılan alanlarda bitki çıkışları normal seyrinde devam ediyor. Kıraç alanlarda ise kasımda gerçekleşen yağışlarla bitki çıkışlarının normal seyrinde devam ettiği gözlendi.

Yağışlarla bitki çıkışlarının, Konya, Çorum ve Afyonkarahisar'ın bazı kıraç yerleri hariç normale döndüğü görüldü.

Konya'da ekim ayında ortalamaların altında yağış gerçekleştiğinden kıraç arazilerde çimlenme gerçekleşmezken kasımda alınan son yağışlarla kuraklık stresi çoğu ilçede ortadan kalktı.

Ege Bölgesi'nde ise kasımda yağışların hem yeterli seviyede gerçekleşmesi hem de düşen yağışın tüm aya dengeli bir şekilde dağılmasının etkisiyle erken ekilen kıraç alanlarda çimlenme ve çıkışlar kusursuz bir şekilde tamamlandı.

Öte yandan, sahada yapılan gözlemler ve incelemeler dikkate alındığında bu yıl ülke genelinde özellikle mısır ve diğer alternatif ürünlerden hububata geçiş olacağı, buğday ve arpada ekilen alanlarda geçen yıla göre artış olabileceği tahmin ediliyor.