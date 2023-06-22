"Kırıp dökmeden ilerlemek için bu faiz belirlendi"

Parasal Sıkılaşma sürecine giden Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini beklentilerin altında bir artışla %8.5'ten %15'e yükseltmesinin ardından, Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili şunları söyledi:

“Ekonomi ve finans alanında aşırı oynaklığa sebep olmayacak şekilde kırıp dökmeden” ilerlemek için bu faiz oranı belirlendi. Faiz artırma patikasından vazgeçilmeyeceği ortaya konuldu; nasıl şimdi bu orana çıkıldıysa, güçlü adımlarla devam edilecek”

“TCMB kararı alınırken yüksek faizin yan etkileri de hesaplandı; reel sektör başta büyüme hassasiyeti de dikkate alınıyor. TCMB'nin kararlı ve güçlü bir duruşu var; verilere bağlı olarak ekonomi yönetimi üzerinde çalıştığı diğer kararları da yürürlüğe koyacak”