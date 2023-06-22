"Kırıp dökmeden ilerlemek için bu faiz belirlendi"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 27 ay sonra faiz artışına giden gitmesini değerlendiren üst düzey yetkili “faiz oranı aşırı oynaklığa sebep olmayacak şekilde belirlendi; güçlü adımlarla devam edilecek” dedi.
Parasal Sıkılaşma sürecine giden Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini beklentilerin altında bir artışla %8.5'ten %15'e yükseltmesinin ardından, Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili şunları söyledi:
“Ekonomi ve finans alanında aşırı oynaklığa sebep olmayacak şekilde kırıp dökmeden” ilerlemek için bu faiz oranı belirlendi. Faiz artırma patikasından vazgeçilmeyeceği ortaya konuldu; nasıl şimdi bu orana çıkıldıysa, güçlü adımlarla devam edilecek”
“TCMB kararı alınırken yüksek faizin yan etkileri de hesaplandı; reel sektör başta büyüme hassasiyeti de dikkate alınıyor. TCMB'nin kararlı ve güçlü bir duruşu var; verilere bağlı olarak ekonomi yönetimi üzerinde çalıştığı diğer kararları da yürürlüğe koyacak”