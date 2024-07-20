Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesi yapısında değişiklik

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin tanımı ve yapısı IPARD III kapsamında yeniden düzenlendi.

Komitedeki kamu kurum ve kuruluşları ve ekonomik, sosyal ve ilgili diğer konulara yönelik sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gözlemcilerinde değişikliğe gidildi.

Öte yandan, 5 Temmuz 2012 tarihli "Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

IPARD II Programı ile ilgili iş ve işlemler için yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri 30 Haziran 2025'e kadar uygulanmaya devam edecek.