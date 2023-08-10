KKM'de yeni rekor: 3,3 trilyon TL oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 132 milyar TL'den 3 trilyon milyar 282 TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 539,5 milyar TL'den 10 trilyon 331,7 milyar TL'ye gerilerken, mevduat 12 trilyon 339 milyar TL'den 12 trilyon 593,7 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 412,5 milyar TL'den 1 trilyon 415 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 839,8 milyar TL'den 854 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 170,5 milyar TL'den, 170 milyar TL'ye indi.

Veriler 4 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.