Merkez Bankası Başkanı Erkan'ı ne bekliyor?

Hüseyin GÖKÇE



Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanmasının ardından ekonomi yönetimindeki ilk atama Merkez Bankası’na yapıldı. Uzun süredir bu görev için ismi geçen Hafize Gaye Erkan getirildi. Aynı zamanda Merkez Bankası'nda ilk kadın başkan olan Erkan; bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip ve Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yapıyor.



Erkan’dan önce Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına atandı. Kavcıoğlu 27 ay Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürütmüş oldu.

26’ncı Başkan oldu, en uzun başkanlık 7 yıl sürdü

41 yaşındaki Hafize Gaye Erkan, kuruluş kanunu 30 Haziran 1930’da çıkarılan Merkez Bankası’nın 93 yıllık tarihindeki 26’ncı Başkanı oldu. Merkez Bankası’nın ilk başkanı olan Selahattin Çam ve ikinci başkan Kemal Zaim Sunel ile 5’nci başkan Mustafa Nail Gürel 7’şer yıl görev yaptılar. En kısa görevi ise Kasım 2020-Mart 2021 arasında 4 ay ile Naci Ağbal yürüttü.

Üç ana sorunla uğraşacak

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlık koltuğuna oturduğunda Kur Korumalı Mevduat, faiz ve rezerv olmak üzere üç ana sorunla uğraşacak. Kurun baskı altında tutulduğu dönemde hızla eriyen Banka rezervi son olarak 2 Haziran haftasında 1.3 milyar dolar daha azalarak -5 milyar 697 milyon dolara kadar gerilemişti.

Kur Korumalı Mevduatta 121.6 milyar dolara ulaşan mevduat büyüklüğü, sadece Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i değil, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın da temel uğraşı alanlarından birisi olacak.

Bir diğer konu ise 2021 yılı Eylül ayında yüzde 19 seviyelerinde olan ve bugün yüzde 8.5’e kadar gerileyen Merkez Bankası faizi olacak. Piyasalarda yeni ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası Başkanı’nın 22 Haziran tarihli Para Politikası Kurulu toplantısını beklemeden bir olağanüstü toplantı beklentisi oluşmuş durumda.

Hafize Gaye Erkan kimdir?

İstanbul'da 1982 yılında doğan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı.

Eğitimine ABD'de devam eden Erkan, 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.

Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.

San Francisco Business Times'ın 2018'deki araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın olan Erkan, aynı yıl San Francisco Business Times'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi" ile Crain New York Business'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi"nde yer aldı.

Erkan, 2019 yılında da Crain's'in "Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar Listesi" ile American Banker'ın "İzlenmesi Gereken Kadınlar Listesi"ne girdi.

Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yapıyor.

Resmi Twitter hesabı yok

Bu arada Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmadığı bildirildi. Erkan'ın daha sonra hesap açacağı ve bilgisini kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.

Son 10 Merkez Bankası Başkanının görev süreleri Bülent Gültekin 1993-1994 Yaman Törüner 1994-1995 Gazi Erçel 1996-2001 Süreyya Serdengeçti 2001-2006 Durmuş Yılmaz 2006-2011 Erdem Başçı 2011-2016 Murat Çetinkaya 2016-2019 (37 ay) Murat Uysal 2019-2020 (16 ay) Naci Ağbal 2020-2021 (4 ay) Şahap Kavcıoğlu 2021-2023 (27 ay) Hafize Gaye Erkan 2023-

Kavcıoğlu, Merkez Bankası ile yoğun mesaisini sürdürecek

Son başkan Şahap Kavcıoğlu, 27 ay ile son üç başkan içinde en uzun süre görev yapan kişi olurken, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası ile sıkı işbirliği içinde olan BDDK’nın Başkanlığına atandı.

23 Mayıs 1967'de Bayburt doğumlu olan Prof. Dr. Kavcıoğlu, Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak seçilen Kavcıoğlu, bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyeliğini yürüttü.

Kavcıoğlu, Ağustos 2018’den sonra T.VakıfBank T.A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve T.VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kavcıoğlu, 19 Mart 2021 tarihinden bu yana Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürütüyordu.