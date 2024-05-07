Merkez Bankası'ndan tarihi döviz alımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) analitik bilanço verileri üzerinden yapılan öncül tahmine göre, Merkez Bankası'nın geçen hafta salı günü 4 milyar dolar, haftanın tamamında ise 11 milyar dolar ile tarihi bir döviz alımı yaptığını gösteriyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre, TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta 9.8 milyar dolar arttı. Net rezerv artışı ise, geçen hafta 7 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Böylece, swap hariç net rezervde yaşanan iyileşme son 5 haftada 27 milyar dolara yaklaştı.

Merkez Bankası'nın, TL likidite koşullarındaki sıkılığı bozmadan döviz birikimi yapmak adına attığı adımlar sonucu rezerv kazanımları net uluslararası rezervlerine etkisini sınırlamaya devam ediyor.

Yabancı ilgisi son dönemde ivmelendi

İşlemciler, yabancı ilgisinin son dönemde ivmelendiğine dikkat çekerek, sürecin sınıra gittikçe yaklaşan Londra swap kısıtlamaların hafifletilmesi kararını da zamanla gündeme getirebileceği görüşünde. İşlemciler yabancı ilgisinin en çok swap piyasasında belirginleştiğini, TL cinsi tahvil piyasasında da ilginin gittikçe arttığına dikkat çekiyor.