Ocak 2024 işyeri kira artış oranı belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

Ocak ayı kira artış oranı yüzde 53,86 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi kasım ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 53,86 olarak uygulayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklandı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 oldu.