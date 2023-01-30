Operasyonel araç kiralamaya 36,9 milyar liralık yatırım

Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı, 2022 yılına ilişkin sektör verilerinin yer aldığı 'TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu'nu açıkladı. Rapora göre operasyonel araç kiralama sektörü 2022 yılında 36 milyar 900 milyon TL'lik yatırım yaparak 69 bin 150 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü 87 milyar 600 milyon TL'ye, toplam araç sayısı ise 245 bine ulaştı.

Rapora göre, Renault yüzde 20,7 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası oldu. Renault'u yüzde 15 ile Fiat, yüzde 10,7 ile Toyota ve yüzde 10,4 ile Volkswagen ve Ford takip etti. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 49'u kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 27,8 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 12,8 pay aldı. 2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2,9 olan hafif ticari araçların payı ise 2022 yılı sonunda yüzde 6,7'ye yükseldi. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının artmaya devam etmesi de dikkatleri çekti. Buna göre, sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 55,7 ile dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 36,1'e, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 8,2'ye çıktı.

Sedan liderliği kaptırmıyor

TOKKDER raporuna göre, operasyonel kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç oranlarında Sedan liderliğini sürdürdü. Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 61,2 ile birinci sırada yer alırken, hatchback gövde tipine sahip araçlar yüzde 20,0 ile ikinci sırada geldi. SUV tipi araçlar ise yüzde 10,1 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları yüzde 1,2 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti. Rapora göre, sektörün filosundaki araçların yüzde 65,2'sini otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı yüzde 34,8 olarak gerçekleşti.

Sektör 2022 yılında 20,27 milyar TL'lik vergi ödedi

Operasyonel araç kiralama sektörü, 2022 yılında ekonomiye sağladığı katkıyı artırmaya devam etti. TOKKDER'in raporuna göre, sektörün 2022'de ödediği vergi tutarı toplamda 20 milyar 270 milyon TL'yi buldu.

Raporu değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Otomotiv pazarında arz talep dengesinin bozulması, 2022 yılında araç kiralama sektörünü de etkiledi. Hem kısa hem de uzun dönemli araç kiralamadaki talebe rağmen, tedarikte yaşanan aksaklıklar, araç kiralama şirketlerinin ihtiyaç duyduğu araçlara erişimini zorlaştırdı. Sektörümüz, büyüme potansiyeli olmasına rağmen, arzu edilen araç filosu büyüklüğüne ulaşamadı. Tüm bu gelişmelere karşın, 2022 yılında operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında yüzde 2,8'lik bir büyüme gerçekleşti.” şeklinde konuştu.

“İşletmelere birçok faydayı bir arada sunuyor”

2023 yılına ilişkin öngörülerini de paylaşan Ekici, şunları kaydetti: “Operasyonel araç kiralama sadece bir araç edinme yöntemi değil aksine A'dan Z'ye tam bir hizmet paketi. İhtiyaç duyduğu aracı satın almak yerine kiralama yöntemiyle edinmeyi tercih eden işletmeler, bu paketin sunduğu tüm avantajlardan faydalanmanın yanı sıra özmal bir araç sahibi olmanın risklerinden tamamen korunaklı hale geliyor. Araç satın almak, şirketler için yüksek yatırımı ve araç yönetiminde verimsizlik potansiyelini de beraberinde getiriyor. Günümüzde kaynaklar, mevcut koşullar nedeniyle, sınırlı hale geldi. Bu sebeple, kaynakları mümkün olduğunca verimli kullanmak sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Kaynaklarını verimli kullanmak isteyen şirketler, ticari faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları araçları temin etmek için satın alma alternatifi yerine artan oranda operasyonel kiralamayı tercih ediyor. Bu sayede öz kaynaklarını ve kredi limitlerini ana faaliyet alanlarında değerlendirme imkânı bulurken araç sahipliğinden kaynaklanan birçok maliyet kalemini ve riski de bertaraf etme imkânı elde etmiş oluyorlar. Araç bulunurluğu ve finansman olanaklarına bağlı olarak sektörümüzün 2023 yılında da büyümeye devam edeceğini tahmin ediyorum. TOKKDER olarak sektörümüzün nabzını tutmaya devam ederken, Cumhuriyetimizin 100. yılında da mevcut ihtiyaçlar ve proaktif yaklaşımlar ile sektörümüzün ve ülkemizin kalkınması için adanmış şekilde çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim.”